Denně může být v Česku až 200 tisíc nově nakažených, řekl náměstek pro covid Pavlovic

Vlna omikronu bude podle získaných informací od ostatních států masivní. V současné chvíli je Česká republika na vzestupu vlny omikron. „Každé dva dny se může až zdvojnásobit počet nakažených,“ řekl náměstek pro covid Pavlovic. Realistický scénář je podle něj 50 tisíc nakažených denně.

„Realita se může pohybovat mezi 50 až 200 tisíci denně. To je velice pesimistický scénář, ale pokud se bavíme o nějakých možných scénářích, tak i to je jedna z variant,“ doplnil Pavlovic.

Ten nejpozitivnější scénář, který by znamenal, že by se Česku vlna omikronu vyhnula, náměstek zamítl. „Můžeme se podívat i do okolních zemí, kde vidíme, že už nyní jsme na vzestupu prvních čísel. Ten masivní vzestup pak následoval vždy během následujících dvou až tří týdnů,“ sdělil Pavlovic.

Pondělní testování ve firmách všech zaměstnanců včetně očkovaných zachytilo nižší tisíce nakažených, což odpovídá odhadům. Systém testování podle náměstka žádné komplikace nedoprovázely. „Během příštího týdne bychom tento systém chtěli dále vylepšovat a umožnit firmám, aby do toho napojili i své personální systémy,“ řekl Pavlovic.

Pavlovic také upozornil na to, že i přes to, že nákaza omikronem má lehčí průběh, kvůli vysoké nakažlivosti může zasáhnout nemocnice ještě intenzivněji než předchozí vlny.

„Já bych byl velice rád, aby k tomu lidé přistupovali stejně opatrně jako ke kterékoliv jiné mutaci. Stále těch informací není dostatek, abychom mohli vyhodnotit veškeré závažnosti toho omikronu. Například z hlediska long covidu,“ upozornil Pavlovic a dodal, že i přes masivní testování by lidé neměli rezignovat na základní hygienická opatření, zejména nošení roušek, které jsou stále účinnou a levnou ochranou i proti variantě delta.