Nešel bych do toho, kdybych neměl jasný plán, říká nově zvolený první místopředseda STAN Vlček

Lidovky.cz: V čem je letošní sněm mimořádný, co se týče atmosféry?

Je to o energii lidí, kteří si prošli těžkým obdobím. Všechny to ale o to více motivuje, aby ukázali, že jsme hnutí lidí, kteří mají na věci názor a kteří okamžitě řeší problém, když přijde. Už jen to, že na sněm přijelo tolik lidí, kteří si kvůli němu změnili dovolenou, přijeli zdaleka a brali to jako samozřejmost. Chápou, že když chceme něco změnit, musíme pro to sami něco udělat. Vidím v tom ohromnou energii a impuls, že se nám zatím nedařilo dotáhnout přerod z úspěšného hnutí, které funguje v krajích, do etablované politické síly na celostátní úrovni.