Po sečtení zhruba 90 procent hlasů hnutí ANO Andreje Babiše vede se ziskem necelých 36 procent hlasů, což by znamenalo zisk nad 80 mandátů. Druhá koalice SPOLU se dostala nad 22 %.
Do Sněmovny proniknou ještě Starostové, Piráti, SPD a Motoristé. Stačilo! podle prognóz zůstane pod pětiprocentní hranicí nutnou pro vstup do Poslanecké sněmovny.
Volební účast je velmi vysoká, takřka 70 %. Výjimkou nejsou ani lokality, kde přišlo volit víc než 90 procent voličů. V roce 2021 přišlo ke sněmovním volbám 65,4 procenta voličů.
S nižším než očekávaným výsledkem je hnutí SPD připraveno podpořit menšinovou vládu hnutí ANO, zdůraznil místopředseda Radim Fiala.„Nevím o žádné podmínce, která by pro nás byla nepřekročitelná. Andrej Babiš už dnes má většinu našeho programu,“ řekl reportérovi iDNES.cz ve volebním štábu Fiala z SPD.
Premiér připustil, že není spokojený
Průběžné výsledky okomentoval také premiér a lídr koalice SPOLU Petr Fiala. „Tendence nejsou takové, jak jsem si představoval,“ uvedl při příchodu do volebního štábu.
Zpravodajství ze štábů od redaktorů iDNES.cz
Šéf STAN Vít Rakušan poděkoval všem, kteří k volbám přišli. „Účast vypadá velmi slibně, je lepší než v minulých letech a ukazuje se, že lidé chtěli vyjádřit svůj názor,“ řekl. Speciálně poděkoval voličům, kteří podpořili STAN, a kandidátům hnutí za způsob vedení kampaně.
Místopředseda ODS Martin Kupka věří, že se koalice posune k lepšímu výsledku při sčítání velkých okrsků. „Je pravděpodobné, že v těchto volbách zvítězí hnutí ANO. Uvidíme, jaký bude ten odstup koalice SPOLU, protože přijde na sčítání velkých okrsků a stejně jako před čtyřmi lety se dá očekávat posun směrem nahoru,“ uvedl.
Předseda pirátů Zdeněk Hřib ocenil porážku SPD. „Je pro nás důležitá, protože to jsou extremisté. Navíc jejich klub bude dost heterogenní, nesourodý. Jsou tam strany s často úplně rozdílnými programovými zájmy a myslím, že je to takové ztělesnění chaosu,“ řekl novinářům Hřib.
Výsledky voleb 2025 v Česku
ANO 2011
SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09)
STAROSTOVÉ A NEZÁVISLÍ
Česká pirátská strana
Motoristé sobě
Stačilo!
PŘÍSAHA občanské hnutí
Hnutí Generace
Česká republika na 1. místě!
Voluntia, protože dobrovolnost je základním kamenem svobodné, respektující a produktivní společnosti
VÝZVA 2025
Jasný Signál Nezávislých
Moravské zemské hnutí
Hnutí občanů a podnikatelů
Volt Česko
Levice
SMS – Stát Má Sloužit
Hnutí Kruh
Volte Pravý Blok-stranu za ODVOLAT. polit., NÍZKÉ daně, VYROVN. rozp., MIN. byrokr., SPRAV.just., PŘÍMOU demokr. WWW.CIBULKA.NET
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy; ke svobodě se nelze provolit… Jdeme jinou cestou — najdete ji na webu www.urza.cz
Lídr Motoristů Petr Macinka uvedl, že ve spolupráci s hnutím ANO na co navazovat s odkazem na evropskou frakci Patriotů, v níž jsou oba subjekty. Dodal, že vítězi voleb budou Motoristé gratulovat a jsou s nimi připraveni jednat. „Z podmínek, které jsme si stanovili, však neslevíme,“ podotkl. Narozdíl od hnutí ANO Motoristé například nepodporují inkluzi ve školství.
Stačilo! zřejmě mimo Sněmovnu
Předseda Stačilo! Daniel Sterzik bude mluvit s předsednictvem hnutí o tom, že by dal svou funkci k dispozici. Podle prognóz se hnutí do Sněmovny nedostane.
„Pravicová vláda s lidskou tváří, kterou s největší pravděpodobností povede Andrej Babiš, protože žádná jiná levicová síla v Poslanecké sněmovně nezůstala, nebude schopna vyřešit problémy, které občany České republiky trápí,“ uvedla lídryně KSČM Kateřina Konečná.
Volby do Poslanecké sněmovny 2025
„Přejeme si, aby levicová témata a levicové problémy, které lidi trápí, tak našly ve všech dalších volbách své zastoupení na všech úrovních,“ dodala.
Na první sečtený okrsek se v letošních volbách čekalo pouhých 23 minut. Šlo o hlasy Čechů z Brazílie, které se připočítaly do Středočeského kraje. Při minulých i předminulých sněmovních volbách byla první čísla zveřejněna o minutu dříve, ve 14:22.
Ve volbách do Sněmovny se rozděluje 200 poslaneckých křesel, téměř polovina z nich pravidelně připadá na čtyři nejlidnatější regiony. Tedy na Prahu, Středočeský, Jihomoravský a Moravskoslezský kraj, v nichž dohromady žije zhruba polovina obyvatel ČR.
Od vzniku současného krajského uspořádání v lednu 2000 pocházelo z těchto krajů většinou 94 poslanců, výjimkou byly volby v roce 2017, kdy to bylo ještě o jednoho zákonodárce více. Nejméně poslanců v každých volbách pochází ze dvou krajů s nejmenším počtem obyvatel, tedy Karlovarského a Libereckého.
Letošní volby doprovázely potíže s eDoklady, kvůli nimž šéf Digitální informační agentury Martin Mesršmíd nabídl svou rezignaci.