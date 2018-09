Je 6,5 roku za mřížemi za víc než 160 zneužitých dívek dost? Sexuální predátor hraje o výši trestu

ÚSTÍ NAD LABEM / PRAHA Ve čtvrtek začne hrát Jaroslav Pulpán z Děčína o to, kolik let stráví za mřížemi. Má na svědomí patrně největší kauzu kybernetického sexuálního zneužívání v Česku, prostřednictvím sociálních sítí ublížil více než 160 dívkám. Ústecký krajský soud mu za několik trestných činů se sexuálním podtextem vyměřil 6,5 roku za mřížemi, ve čtvrtek ale bude mít pravomocné slovo odvolací soud. Třiadvacetiletý muž už téměř dva roky sedí ve vazbě.

Pulpán trýznil své oběti několik let, první terč si našel ještě jako nezletilý v roce 2009. Naprostou většinu svých útoků podnikl mezi roky 2012 až 2015. Z dívek promyšlenou taktikou získal intimní fotografie, poté je začal vydírat. Oběti pod nátlakem svolily k tomu, že pro něj vytvoří pornografická videa. Jako cíle si vybíral dívky od 7 do 24 let, valná většina z nich byla nezletilých.

„V oblasti mravnostní kriminality byl počet poškozených naprosto ojedinělý,“ sdělil serveru Lidovky.cz ústecký soudce Jiří Bednář, který v dubnu poslal Pulpána na 6,5 roku do vězení. Mimo jiné ho potrestal za sedm trestných činů včetně sexuálního nátlaku, šíření pornografie či zneužití dítěte k výrobě pornografie, také mu nařídil ambulantní sexuologickou léčbu a náhradu škody. Státu propadl i jeho počítač.

Z mediálně sledovaného případu soudci Bednářovi utkvěl především jeho rozsah. Robustnost kauzy se projevila třeba tím, jak dlouho četl rozsudek. „Byla to rozsáhlá věc, ale z hlediska dokazování to nic až tak složitého nebylo. Nejsilnější emoce pro mě bylo dlouhé čtení rozsudku, protože to trvalo skoro šest hodin, to je naprosto výjimečné,“ poznamenal soudce, jehož písemný verdikt čítá 184 stran.

‚Měli jsme žaludek na vodě‘

Případ českého internetového sexuálního predátora se vrátí do soudní síně už tento čtvrtek. S původním rozsudkem se nespokojil Pulpán ani příslušná státní zástupkyně. Odvolali se oba. „Uložený trest považuji za příliš nízký,“ uvedla žalobkyně Lenka Letáčková, která mladého muže poslala k soudu. Odvolání z obou stran znamená, že u Vrchního soudu v Praze může zaznít jak vyšší, tak nižší trest než ten původní.

„Je předpoklad, že by mohlo být vyhlášeno rozhodnutí ještě na čtvrtečním jednání. Nicméně záleží na dalších okolnostech, typicky na procesní aktivitě stran a vývoji jednání,“ uvedla pro Lidovky.cz mluvčí vrchního soudu Simona Heranová. Počítá se s tím, že jednání neproběhne za zavřenými dveřmi. „Zatím se předpokládá standardní průběh, veřejnost by tedy neměla být vyloučena,“ podotkla.

Modus operandi Jaroslava Pulpána byl důmyslný ve své prostotě. Pod několika smyšlenými identitami napříč sociálními sítěmi se dostal do spojení se svými pozdějšími obětmi. Nejčastěji se vydával za dívku, která si potřebuje ujasnit svou sexuální orientaci. Dívky se mu podařilo přemluvit k tomu, že jejich intimní fotografie mu k tomu poslouží. Jakmile měl snímky k dispozici, změnil taktiku.

Dívky začal vydírat. Diktoval si, k čemu se mají uchýlit, jinak jejich fotografie zveřejní. Pro Pulpána tak vytvářely regulérní pornografická videa. „Co ty děti pak na dalších fotkách, případně videích, dělaly, byly věci, které by ani někteří dospěli nedokázali. Několikrát jsme měli žaludek hodně na vodě,“ poznamenal v průběhu vyšetřování pod zárukou anonymity kriminalista, který na případu pracoval. Zneužitých dívek bylo 162.

Nevyzrálý s poruchou osobnosti

Podle odborníků zapadá Pulpánův čin do vzorců, v kterých probíhá sexuální násilí na internetu. Nejčastěji je útočníkům mezi 17 až 25 lety. „Není překvapením, že se vydával za dívku. Je to jeden z nejčastějších scénářů, kdy se útočník vydává za vrstevníka stejného pohlaví,“ sdělil už dříve serveru Lidovky.cz expert na tuto problematiku Martin Kožíšek z portálu Seznam.cz.

Kriminalisté s k Pulpánovi dostali koncem roku 2015, když je oslovili rodiče jedné z obětí. Následným prověřováním policie rozkryla případ v celém jeho rozsahu. Mladého muže obvinili v září 2016, jenže Pulpán posléze prchl na Slovensko. Díky spolupráci se slovenskými úřady se podařilo pachatele poměrně rychle vypátrat, česká strana si ho převzala 4. listopadu. K naprosté většině svých činů se přiznal, zbytek důkazů byl nalezen v jeho počítači.

Podle znalců není Pulpán pedofilem ani deviantem, při sexuologickém vyšetření reagoval nejvíce na dospělé ženy. Nicméně je všestranně nevyzrálý, navíc trpí poruchou osobnosti. „Není nebezpečný pro společnost, že by někomu ublížil. Pokud by se ale dostal k možnosti komunikovat s dívkami, mohlo by se to chování opakovat,“ uvedl před soudem sexuolog Luděk Daneš.