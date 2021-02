Je lepší protáhnout karanténu? Lidé nakažení britskou mutací mohou být déle infekční

PRAHA Britská mutace koronaviru se může v těle vyskytovat aktivní výrazně déle než předchozí varianty. Proto může být člověk nakažený touto variantou viru infekční déle než 13 dní, vyplývá z vědecké studie. Dosud je přitom za průměr považováno osm dní, kdy člověk může nákazu předávat. Začínají se proto objevovat názory o nutnosti prodloužení karantény u lidí s britskou mutací.

Vlastnosti britské varianty koronaviru, označované také zkratkou B.1.1.7, zkoumali američtí vědci z prestižních univerzit Harvard a Yale i několika dalších institucí. Podle jejich závěrů není pravdou, že by tato varianta v těle způsobovala větší virovou nálož než původní koronavirus. Její rozvoj v organismu ale probíhá pomaleji a delší dobu pak také trvá, než v těle zeslábne.

„Data ukazují, že varianta B.1.1.7 může způsobovat delší infekci, přičemž maximální vrchol koncentrace viru je podobný jako u jiných variant (non-B.1.1.7). Toto prodloužené trvání může přispívat ke zvýšené přenosnosti viru,“ upozorňují vědci s tím, že v případě britské varianty přetrvávala infekce déle než 13 dní.



Prodloužení karantény po další analýze

Na studii upozornil Marián Hajdúch, ředitel Ústavu molekulární a translační medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a bývalý vedoucí laboratorní skupiny při Ministerstvu zdravotnictví. „Upozorňuji na zásadní informaci o britské mutaci viru B1117. Dosahuje v člověku podobnou virovou nálož jako původní koronavirus (non-B1117), ale replikuje se déle, odstraňuje pomaleji a celková délka trvání infekce se tak posunula z cca 8 na 14 dnů,“ napsal na Twitteru Hajdúch.

DŮLEŽITÉ: Upozorňuji na zásadní informaci o britské mutaci viru B1117. Dosahuje v člověku podobnou virovou nálož jako původní koronavirus (non-B1117), ale replikuje se déle, odstraňuje pomaleji a celková délka trvání infekce se tak posunula z cca 8 na 14 dnů! pic.twitter.com/ISmKe6H1AJ — Marián Hajdúch (@marian_hajduch) February 18, 2021

Hajdúch vyzval, aby byla okamžitě prodloužena v Česku doba karantény, i když uznal, že studie je vytvořena pouze na základě sedmi vzorků a je potřeba ji ještě ověřit. „Desetidenní izolace a karantény na B1117 nebude stačit, mělo by se urychleně zvážit prodloužení o cca 1/3 (pokud se tyto informace potvrdí). Je to nejpravděpodobnější biologická příčina vysoké nakažlivosti této varianty,“ dodal Hajdúch.

S nutností potvrzení studie souhlasí i předseda České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně Roman Chlíbek. Ten pro Lidovky.cz v neděli uvedl, že nepochybuje, že práce vědců projde recenzním řízením. „Je to výsledek sedmi vzorků, což skutečně není moc na nějaké závěry. Práce ještě ani neprošla recenzním řízením, ale věřím, že jím projde. Určitě je dobře počkat, až bude více výsledků nebo podobných prací, které to potvrdí,“ řekl Chlíbek.

Vzorek, který vědci z prestižních univerzit analyzovali, je relativně malý. Zkoumáno bylo 65 lidí infikovaných koronavirem, kteří procházeli pravidelným testováním. Sedm z nich mělo britskou variantu.

Hajdúch si stojí za svým. „Lepší izolace/karantény teď o pár dní prodloužit a okamžitě zahájit studii i na české mutaci, která se bude chovat asi podobně. Současně je třeba analyzovat data z ISIN, podívat se na opakovaně PCR testy u hospitalizací a také délku nemoci,“ napsal Hajdúch.



S Hajdúchem souhlasí i někdejší náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Aleksi Šedo. „Sdílím názor kolegy Hajdúcha. Upozorňuje na fenomén popsaný špičkovými vědci, ale zároveň, pokud vím správně, doporučuje přijmout opatření po další analýze dalších výsledků,“ uvedl pro Lidovky.cz Šedo.

„Právě aktivní přístup k novým poznatkům, běžný ve vědecké komunitě, je třeba ‚tlačit‘ i ve státní správě. A zároveň tak činit včetně kvalifikované skepse, například ověřování ‚hurá hypotéz‘ typu ‚jdeme to používat, protože by to možná mohlo fungovat‘,“ vzkázal pro Lidovky.cz Šedo.

Tachezy je ke studii skeptická

Viroložka Ruth Tachezy pro Lidovky.cz v neděli uvedla, že studii četla a spíše ji zatím nepovažuje za relevantní. „Osobně bych to nepovažovala za validní studii. Ale v normálním světě by se takováto studie vůbec nedostala k pozornosti většiny vědců a už vůbec ne médií,“ uvedla Tachezy.

„Pro vědce velmi specializované to může být nápad, na co se dále zaměřit,“ dodala viroložka s tím, že ji nepřijde adekvátní „blbnout lidi“, dokud nebude více dat. V současné době jsou podle ní důležitější jiná opatření a jejich dodržování. Dodala, že vzorek ze studie je velmi malý a jednalo se pouze o lidi v jedné kohortě.

Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) uvedl, že se zatím s prodloužením izolací a karantén nepočítá. „Některé z těch studií se objevily, ale nejedná se o názor, který by byl většinový. Zatím ke změně nebudeme přistupovat,“ odpověděl ministr v pátek během tiskové konference. Tiskový mluvčí pražských hygieniků Zbyněk Boublík pro server Lidovky.cz sdělil, že veškerá opatření a změny systémových algoritmů v opatřeních vychází centrálně z nařízení ministerstva. „Máme tady jeden stát a proto je třeba se v tomto ohledu počkat na rozhodnutí ministerstva zdravotnictví,“ uvedl Boublík.

Nejvíce informací má české ministerstvo z PCR testů, které jsou schopny při analýze s asi 80procentní pravděpodobností odlišit jednotlivé mutace koronaviru. Tuto metodu používá velká část laboratoří v celé ČR, denně tedy jde o tisíce až desetitisíce výsledků. Potvrdit mutaci umí také takzvaná sekvenace, což je podrobná genetická analýza viru.



Právě kvůli britské mutaci se nyní nákaza koronavirem v Česku více šíří, i když platí stejná restriktivní opatření. Blatný také řekl, že během dvou nebo tří týdnů může být situace v celé zemi stejně vážná jako v okresech Cheb, Sokolov a Trutnov, které vláda uzavřela kvůli rychlejšímu šíření nákazy novým typem koronaviru. V uzavřených okresech pak nebude od pondělí možné otevřít obchody nebo vrátit od 1. března další skupiny žáků do škol.

Takzvaná britská mutace má podle dostupných informací nakažlivost vyšší 1,6 až 1,7krát. V nejpostiženějších regionech Česka se vyskytuje ve zhruba 80 procentech pozitivních vzorků, v celé zemi je zatím její podíl na 40 procentech.