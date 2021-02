Je na obzoru další nouzový stav? Vláda to probere na pátečním zasedání

Praha Výsledkem čtvrtečního rozhodnutí Poslanecké sněmovny o neprodloužení nouzového stavu po 14. únoru bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Na Twitteru to uvedl vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD).

Podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) se nelze domnívat, že možnosti protikoronavirových opatření budou srovnatelné s nouzovým stavem, nebudou podle něj tak efektivní. Vláda bude debatovat i o možnosti vyhlásit nouzový stav nový, musí to ale být v souladu s ústavou, řekla vicepremiérka a ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Kabinet by měl zasedat v pátek od 12:00.



Vláda žádala kvůli koronavirové pandemii dolní komoru o dalších 30 dnů stavu nouze, poslanci to ale odmítli, stejně jako návrh lidovce Stanislava Juránka na prodloužení nouzového stavu o dva týdny. Skončí tak s nedělí.

„Opoziční poslanci cynicky vsadili na to, že čím víc zavaří vládě, tím víc budou voliči důvěřovat opozici. Výsledkem bude chaos a nedůvěra v politiku jako celek. Jsem zvědav, jak to ODS, KDU-ČSL, Piráti nebo STAN vysvětlí svým hejtmanům,“ uvedl Hamáček. Hejtmani už vyzvali vládu na pátek ke společnému jednání.

Pro vládní žádost zvedlo ruku 48 poslanců koaličních ANO a ČSSD, celá opozice byla proti. Pro přijetí bylo potřebných nejméně 54 poslaneckých hlasů. Stejně co do počtu hlasů dopadlo rozhodování o Juránkově návrhu. Na stav nouze se váže drtivá většina vládních restrikcí k omezení šíření covidu-19. Některé z nich by ale bylo možné vydat i jiným způsobem.

„Nouzový stav je nástrojem krizového řízení, není to žádné politikum. Je to něco, co potřebujeme, abychom mohli efektivně zvládat krizovou situaci, ke které epidemie bezesporu patří,“ řekl Blatný. Nebylo by podle něj správné se domnívat, že možnosti boje s pandemií po konci nouzového stavu budou srovnatelné.

Ministr také uvedl, že postupně budou muset zřejmě hejtmani všech krajů vyhlásit stav nebezpečí. „Postupně se dostaneme do situace, která je shodná se stávajícím nouzovým stavem. Jen ztratíme spoustu času a k nouzovému stavu se s největší pravděpodobností budeme muset vrátit,“ poznamenal. Hrozí, že se „vyhrocená“ situace může přenést do všech nemocnic, může také zkolabovat národní dispečink lůžkové péče, míní. Apeloval na občany, aby nadále dodržovali protikoronavirová opatření.