Je nutné, aby celá stavební správa přešla pod stát, uvedla Dostálová k novému zákonu

Praha Sněmovna ve středu začala v závěrečném kole projednávat nový stavební zákon. Zákon, který má usnadnit a zrychlit stavební řízení, se připravoval několik let. Ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před poslanci označila tento zákon za nejdůležitější, který Sněmovna v tomto období projednává.

Základem nového stavebního zákona musí být dodržování lhůt. Proto je nutné, aby celá stavební správa přešla pod stát. Na středečním setkání s novináři to řekla ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO).



Právě kolem takzvaného institucionálního modelu zákona jsou od začátku projednávání největší spory. Účinnost normy, která má výrazně zrychlit a zjednodušit stavební řízení, by podle plánu MMR měla nabíhat postupně do poloviny roku 2023.

„Co se týká projednávání ve Sněmovně, tak jsme s opozicí ve shodě v těch základních věcech, co se týká změny procesu. V čem se lišíme, je institucionální podoba. My musíme trvat na podobě, kterou předložil hospodářský výbor. Protože alfa a omega nového zákona je dodržování lhůt,“ uvedla Dostálová.

Důležitá je podle ní také zastupitelnost úředníků, která v současném modelu není možná. „A pro nás je zcela zásadní, aby úředníci byli zastupitelní. Aby se už nikomu nikdy nestalo, že přijde na stavební úřad a dočká se nápisu - pro nemoc zavřeno,“ doplnila ministryně.

Návrh však vyvolává spory. Ve středu k němu před poslanci také přednesl své výtky předseda Pirátů Ivan Bartoš, který míní, že přesunutí agendy z obcí na nově navrhovaný Nejvyšší stavební úřad žádné problémy se stavebním řízením nevyřeší. Je nejisté, zda se dnes poslanci ke schvalování dostanou. Jen k samotnému stavebnímu zákonu se sešlo téměř 80 pozměňovacích návrhů.



Zákon by měl zasáhnout i do účelného čerpání dotací

Podle Dostálové je schválení stavebního zákona nutné i kvůli tomu, aby se podařilo účelně čerpat evropské dotace v programovém období 2021 až 2027. V něm má mít Česko k dispozici rekordních zhruba 970 miliard korun.

„Abychom tyto zdroje uměli úspěšně proinvestovat do silnic, obchvatů, železnic, vodohospodářských projektů, bydlení a tak dále, tak potřebujeme nový stavební zákon. A ne se pohybovat na chvostu žebříčku Světové banky v délce stavebního řízení, kde jsme na 157. místě ze 190,“ uvedla dále Dostálová.

Sněmovna se už dříve přiklonila k tomu, že základem nového stavebního zákona a uspořádání stavební správy bude model čistě státní stavební správy, kdy úřady i úředníci přejdou pod stát. Původně tento model vláda navrhla, ale loni od něj po jednání se Svazem měst a obcí ČR ustoupila a poslancům předložila smíšený model, kde část agendy fungovala pod obcemi.

Tento návrh zachovává stavební úřady v působnosti obcí a magistrátu Prahy. Jeho předkladatelé chtějí zachovat dosavadní strukturu stavebních úřadů. Vyhrazené stavby by v prvním stupni povoloval Specializovaný stavební úřad a odvolacím orgánem proti němu by byl Nejvyšší stavební úřad jakožto ústřední orgán státní správy. Odvolacím orgánem u stavebních úřadů prvního stupně, tedy v obcích, by byl jako nyní krajský úřad.

Skupina opozičních poslanců naproti tomu připravila alternativní návrh, který zachovává stavební úřady v působnosti obcí a také magistrátu hlavního města. Chtějí zachovat dosavadní strukturu stavebních úřadů.

Předseda Pirátů Bartoš řekl mimo jiné, že podklady, na kterých je zákon postaven, nejsou dobře spočítány. Projekt Nejvyššího stavebního úřadu má podle něj nejistý výsledek. Podle odborníků dokonce přinese destrukci stavebního řízení, uvedl Bartoš.