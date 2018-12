‚Je tady bordel.‘ Rath přišel o zastupitelské křeslo, zpět ho chce od Ústavního soudu

HOSTIVICE/PRAHA Jednou nohou byl David Rath v zastupitelstvu mateřské obce Hostivice. Vynesl ho tam výsledek podzimních komunálních voleb. Po zásahu soudu však o křeslo přišel, jeho hnutí podle rozsudku nehrálo fér. Bývalý středočeský hejtman se však s takovým verdiktem nesmířil. Podle zjištění serveru Lidovky.cz volá po nápravě u Ústavního soudu. Argumentuje, že zdejší legislativní praxe v této věci je zmatečná.

„Uvedená ústavní stížnost byla Ústavnímu soudu podána dne 21. prosince letošního roku,“ potvrdil serveru Lidovky.cz vedoucí odboru vnějších vztahů a protokolu Vlastimil Göttinger. Rath poslal podnět k nejvyšší soudní instanci poté, co si nechal zanalyzovat předchozí soudní verdikt. Podle něj se hnutí Zdravá Hostivice, jež do volebního klání vedl právě Rath, dopustilo několika faulů.

Zdravá Hostivice si řekla v letošních komunálních volbách o podporu veřejnosti poprvé. V hlasování uspěla. Prolomila potřebnou pětiprocentní hranici, Rath se měl stát jejím jediným zastupitelem. Jenže obratem se snesly ke Krajskému soudu v Praze čtyři stížnosti, že si hnutí nepočínalo čistě. Polovina jeho kandidátů totiž neměla trvalé bydliště v obci. Zákon přitom zapovídá, aby takový člověk usedl do křesla zastupitele.

„Rozdělení mandátů vycházející též z hlasů získaných kandidáty, kteří nebyli vůbec způsobilí mandát získat, nelze považovat za spravedlivé, neboť je postaveno na volebním faulu volebních stran, na jejichž kandidátních listinách tito (de facto fiktivní) kandidáti kandidovali,“ stálo mimo jiné v rozsudku, na jehož obsah Lidovky.cz v listopadu upozornily a v jehož důsledku přišel Rath o mandát.

Někdejší politik ČSSD nyní poukazuje na to, že v minulosti obdobné stížnosti, která mířila na jeho hnutí Zdravá Hostivice, stejný soud shodil ze stolu. „Podle mé právní analýzy se zjistilo, že Krajský soud v Praze takové stížnosti odmítl s odůvodněním, že mají být podány na kandidátku. Mají tady mířit na vadnost kandidátní listiny, nikolivěk na vadnost voleb,“ vysvětlil serveru Lidovky.cz motivaci k ústavnímu podání Rath.

‚Mandát mi za to nestojí‘

Exhejtman proto upozorňuje, že ke korekci nesrovnalostí na kandidátce má sloužit výhradně stížnost podaná před volbami. Po samotném hlasování by se měly soudy zabývat prozměnu pouze těmi stížnostmi, které brojí pouze proti průběhu voleb. Podle Ratha si soudy v tuzemsku zmíněné právní předpisy vysvětlují podle svého. Zmíněnému chaosu má vetknout řád právě Ústavní soud.

„Záleží mi na tom, aby jasně řekl, která varianta platí. Není možné, aby v zemi, jako je Česká republika, se v tak důležité věci dělal diametrálně odlišný výklad,“ říká Rath. O ztracenou funkci prý čerstvým podáním k nejvyšší soudní autoritě Česka neusiluje. „Mandát mi za to nestojí. Jde mi o to, že je tu bordel. A tohle je důležitá věc, odvíjí se od ní legitimita zastupitelstev. A jestli je tu 25 let bordel, Ústavní soud by to měl vést k pořádku.“

Rathovu ústavní stížnost vyřídí senát soudce Jana Musila. Vzhledem k obvyklým lhůtám lze čekat, že ji vypořádá v první půli nadcházejícího roku.

Posledním výrazným Rathovým podnětem k Ústavnímu soudu byla stížnost proti prezidentovi Miloši Zemanovi. Hlava státu verbálně napadla soudce, který v odvolacím řízení zrušil odsuzující rozsudek nad exhejtmanem. Prezident tím podle Ratha krátil jeho právo na spravedlivý proces.

Zmíněný mandát v hostivickém zastupitelstvu byl pro Ratha malou útěchou poté, co v senátních volbách marně žádal o podporu veřejnosti. Neúspěšně se ucházel o přízeň voličů na Litoměřicku. „Samozřejmě jsem realisticky nevěřil, že bych uspěl. Uvědomte si, že jsme do toho šli bez peněz. Byla to kampaň s minimálními náklady,“ reagoval pak pro Lidovky.cz Rath. Připustil ale, že by příští rok mohl kandidovat ve volbách do Evropského parlamentu.