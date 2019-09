Je to konec kauzy? Proč to tak trvá? Otázky a odpovědi v kauze Čapí hnízdo

PRAHA Postup pražských žalobců v případu Čapí hnízdo ponořil kauzu do nepřehledné mlhy. Veřejnost na rozuzlení a vysvětlení závěru vyšetřování bude čekat ještě několik týdnů. Jaké jsou hlavní otázky, které se nyní nad Čapím hnízdem vznášejí?

Je to konec kauzy?

Prvotní zprávu o zvratu v kauze Čapí hnízdo přinesl v pondělí ráno Deník N, který informoval, že dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil trestní stíhání předsedy vlády Babiše. Žalobce jej přitom před dvěma lety pasoval do role ústřední postavy dotačního podvodu, na stejném trval i loni v květnu, kdy odmítl Babišovo stíhání zrušit. Jak přesně nyní Šaroch rozhodl, není známo. Objevil se snad nový důkaz, který Šarocha přiměl změnit svůj dosavadní postoj k případu? Nevíme.

Mluvčí Městského státního zastupitelství v Praze Aleš Cimbala uvedl, že žalobce Šaroch „změnil svůj původní právní názor“. Zda se změna názoru týká všech obviněných, či jen někoho z nich, není v tuto chvíli zřejmé. Formálně stíhání šéfa ANO a dalších osob pokračuje i nadále, kauza oficiálně neskončila. Šarochovo rozhodnutí nepředstavuje na straně státního zastupitelství finální verdikt, ale „pouhý“ koncept či návrh.

Kdo rozhodne?

Tím, na jehož rozhodnutí se nyní napjatě čeká, je Šarochův nadřízený a městský státní zástupce Martin Erazím. Musí ověřit, zda inkriminovaná změna právního názoru je zákonná a důvodná. Šéf pražských městských žalobců může Šarochův návrh akceptovat, nebo mu jej vrátit k doplnění, nebo se s ním neztotožnit a poslat případ rovnou k soudu. Jisté je, že tento proces potrvá několik týdnů. Teprve ve chvíli, kdy se k věci vyjádří městský žalobce Erazím, bude moct státní zastupitelství veřejně komentovat své rozhodnutí. V příštích několika týdnech tedy veřejnost nebude vědět, proč a na základě čeho se žalobce Šaroch rozhodl v případu Čapí hnízdo změnit názor.

To, že dozorový státní zástupce nechá své rozhodnutí přezkoumat svým nadřízeným, je obvyklý postup. „Více očí více vidí. Jde o to, aby žalobci měli jistotu, že jejich závěry jsou bezvadné,“ řekl LN pod příslibem anonymity pracovník blízký vedení městského státního zastupitelství.

Čapí hnízdo je vysoce sledovaný a citlivý případ, neb v něm jde o#stíhání českého premiéra a jeho rodiny. Je tedy zvláštní, že žalobci pustili na veřejnost „polovičatou“ informaci bez podrobnějšího vysvětlení. Úřad navíc veřejnost na konci minulého týdne „namlsal“, když avizoval: „Lze předpokládat, že v pondělí příštího týdne bude možné veřejnosti sdělit, zda bylo rozhodnutí v této věci vypracováno či zda dozorový státní zástupce navrhl její prodloužení.“ Namísto finálního rozhodnutí posvěceného vedením městského státního zastupitelství však zatím vznikl pouhý koncept.

Bez dalšího vysvětlení není zřejmé, co Šaroch svým postupem sleduje. V justičním prostředí LN narazily na názor, že tak učinil strategicky – aby tíhu finálního rozhodnutí (ať už podání obžaloby, či zrušení stíhání) přenesl ze své osoby na někoho jiného, konkrétně svého nadřízeného Erazíma.

Proč to tak trvá?

Vyšetřovatelé Babiše a dalších deset lidí obvinili v říjnu 2017. Stíhaní nesouhlasili a proti rozhodnutí podali stížnost. Loni v květnu Šaroch rozhodl, že čtyři lidi obvinění zbaví – mezi nimi i druhého muže hnutí ANO a šéfa poslaneckého klubu Jaroslava Faltýnka. Naopak u Babiše a spol. stíhání pokračovalo. Od té doby uplynul rok a čtvrt, aby Šaroch změnil svůj tehdejší právní názor. Na základě čeho, není jasné.

Délku vyšetřování ovlivnila i obhajoba, která využívala různých instrumentů, jež šetření protahovaly. Loni v prosinci však k větší aktivitě vyšetřovatele vyzvala vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová, podle níž Šaroch nepostupoval při výkonu dozorových oprávnění a povinností k policejnímu orgánu dostatečně důrazně a zcela efektivně.

Co to znamená politicky?

Vysokou politiku vyšetřování kauzy poznamenalo zejména po sněmovních volbách v roce 2017. Babišovo stíhání znamenalo stopku pro vytvoření většinové vládní koalice, s výjimkou ČSSD se ostatní demokratické strany postavily proti spolupráci s obviněným premiérem. Pokud by mělo dojít na Šarochovu změnu právního názoru a#stíhání Babiše a spol. skončilo, do vysoké politiky by se uzavření případu příliš nepropsalo. Babiš avizoval, že neodstoupí, bude-li obžalován. Koaliční ČSSD již dříve uvedla, že jí by stopku vystavil až prvoinstanční rozsudek.

Účet za premiérův střet zájmů daný jeho podnikatelskou kariérou nebude malý. Ať už totiž případ dopadne jakkoliv, šrámy utrpí zejména důvěra v tuzemskou spravedlnost. Babišův tábor bude nadále tvrdit, že šlo o účelovou záležitost proti šéfovi ANO. Pokud Babiš obžalobě unikne, část jeho kritiků se zase nezbaví podezření, že na vyšetřovatele někdo „zaklekl“.