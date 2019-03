Česko schůzkou Trumpa s Babišem potvrdilo, že chce být na západě, míní Cyril Svoboda

PRAHA Andrej Babiš ve čtvrtek večer navštíví Bilý dům a setká se s těžkými vahami americké politiky. Podle bývalého ministra zahraničí Cyrila Svobody je to historický okamžik, který skýtá pro Českou republiku mnoho příležitostí. Výhodou prý může být Trumpův styl. „Je to jiný typ diplomacie, než je obvyklé u tradičního dlouhého předjednávání všech podrobností. V tom si, myslím, bude s Andrejem Babišem rozumět,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz Svoboda, který od ledna pracuje jako Babišův poradce.

Lidovky.cz: Český premiér v Bílém domě. O jak významné události se bavíme?

Velmi významné. Takové je každé setkání v Bílém domě, navíc v tomto případě nejde jen o bilaterální setkání Babiše s Trumpem, probíhají i další významná jednání. Tuto návštěvu budeme v kontextu dějin diplomacie velmi pečlivě sledovat.

Lidovky.cz: S Andrejem Babišem se potká zajímavá americká sestava, ve které jsou kromě Trupa hned dva ministři a viceprezident Pence. Ukazuje to, že se nejedná jen o zdvořilostní návštěvu, ale že se o něčem skutečně jedná?

Svou roli to určitě hraje. Byl bych nervózní, kdyby to bylo opačně. Tedy kdyby dorazili čeští ministři a ti jednali s americkými nižšími úředníky. V takovém případě by bylo jasné, že Spojené státy nemají zájem nic podstatného zjistit, dojednat či sdělit. Fakt, že je v české delegaci pouze předseda vlády a žádní ministři, a přesto zasedne na jednání s americkými ministry, dokládá, že mají Američané o jednání zájem a přikládají mu velkou váhu.

Lidovky.cz: Právě česká delegace kromě Andreje Babiše žádná jména těžké váhy neobsahuje. Značí to, že chce český premiér vést většinu jednání sám?

Předseda vlády očividně chce, aby byl v české zahraniční politice jeho rukopis silně znát. O tom není pochyb. Na druhou stranu, americká strana toto složení delegace přijala, nedotklo se jich to. Naopak reagovali nasazením lidí z nejvyšších úrovní. Také je potřeba zmínit, že podobu delegace schválila česká vláda, takže nevidím v jejím složení problém.

Lidovky.cz: U podobných jednání se nicméně spousta věcí dojednává předem skrze diplomatické kanály. Co může reálně řešit Babiš přímo na místě mezi čtyřma očima?

Zcela jistě se dopředu dojednávala agenda rozhovorů, tedy témata, která se budou řešit. To zajišťuje naše diplomatické služba a česká ambasáda v USA a ta americká u nás. Partneři musí být na jednání připraveni, musí mít nastudované údaje a fakta. Nemohou se závazně vyjádřit třeba k jaderné energetice v České republice, aniž by k tomu neměli patřičné podklady. Přípravy tedy probíhají dlouhodobě. Obecné pravidlo ale je, že témata nastoluje hostitel. Hovoří se tedy o tom, o čem americká strana otevře debatu. I pečlivě připravované téma tak může na poslední chvíli z programu vypadnout.

Lidovky.cz: Karty tedy drží v ruce Bílý dům.

Přesně tak. Tudíž i řekne, která témata Donalda Trumpa zajímají. Ten ale také může Andreji Babišovi říct, že některé konkrétní téma přenechá k jednání příslušným ministrům obou zemí. Všechna témata musí být každopádně precizně připravena, neznamená to ale, že budou všechna otevřena.

Lidovky.cz: Nedá se do amerických karet přece jen nahlédnout? Nenapoví něco jména jako Rick Perry, Mike Pence či Mike Pompeo?

Po mém soudu, nejde tolik o to, kdo to je. V kontextu americké politiky je podstatný hlavně fakt, že jsou to lidé z Trumpova nejbližšího týmu. Můžeme tedy říci, že jsou to lidé, o které se opírá a se kterými úzce spolupracuje. Ale byť jsou bilaterální vztahy důležité, určitě se nebudou řešit jen ony. Přijde řeč i na globální politiku, kdy se Američané budou zajímat o naši pozici a zároveň sdělí tu svou. Například v otázce kauzy Huawei, jaderné bezpečnosti či vztahy mezi USA a EU. Americký prezident může také některé věci říct záměrně, aby je český předseda vlády slyšel přímo od něj osobně. Před samotnými rozhovory bychom ale jen věštili z koule.

Lidovky.cz: Skutečně nejsou závěry, které by se daly očekávat?

Některé se odhadnout dají. Spojené státy například budou mít velký zájem na tom, aby Česká republika měla porozumění pro americkou pozici vůči Číně v oblasti kybernetické bezpečnosti, vůči Iránu v otázce jeho jaderného programu a dohodě o něm. Přijít může řeč i na obchod mezi Evropou a Spojenými státy.

Lidovky.cz: Možná v méně formální rovině se hned dvakrát potkají také Monika Babišová s Melanií Trumpovou. Je to znak určité osobní vstřícnosti?

Je to nepochybně signál vstřícnosti mířený hlavně na novináře a svět kamer. O politice se obě dámy zcela jistě bavit příliš nebudou. Dokládá to, že Česká republika je skutečně vítána, přijmutí manželky zkrátka naznačuje: „Jste tu vítáni.“

Lidovky.cz: Za nejslavnější moment Česka v zámoří se často považuje vystoupení Václava Havla v americkém Kongresu. Je Babišova návštěva od té doby největším úspěchem?

Podobná jednání už proběhla, shodou okolností to bylo v době, kdy jsme premiéra Vladimíra Špidlu do Bílého domu doprovázel. Tehdy nám nabídli třeba prohlídku letadlové lodě, také jsme se posadili do raketoplánu. To se nepodaří každému, také to bylo projevem uznání. Nevybočuje to tedy z řady, děje se tomu ale zřídka. Koneckonců sáhněme do historie – nadstandardní vztah měl T.G. Masaryk s americkým prezidentem Woodrow Wilsonem. Kdyby tato vazba neexistovala, můžeme spekulovat, zda by Československo vůbec vzniklo.

Lidovky.cz: Donald Trump z tradice americké politiky ale nepochybně vybočuje. Velmi se vyžívá v osobních vztazích, značí to něco o charakteru pozvání českého premiéra?

To je přesné. Donald Trump nastavuje jiný způsob diplomacie, který říká: „Dělám to já.“ Je to jiný typ diplomacie, než je obvyklé u tradičního dlouhého předjednávání všech podrobností. V tom si, myslím, bude s Andrejem Babišem rozumět.

Lidovky.cz: Nebudou se dva takové přístupy spíše tlouct?

V dějinách se popisují různé podobné situace. Takto se například sešel bývalý americký prezident J.F. Kennedy se silným indickým lídrem Džaváharlálem Néhrú a ti si neporozuměli vůbec, ačkoliv všichni předpokládali opak. Prostě to nešlo. Konstatuji ale, že Babišova návštěva je obrovská příležitost, kterou musíme využít. Zda se povede, to ještě uvidíme. Šance je ale velká.

Lidovky.cz: Co konkrétně může tato schůzka Česku přinést?

Byl bych rád, kdybychom posílili vazby na USA v obraném průmyslu, abychom nakupovali obranné systémy za Atlantikem. Tím totiž kompenzujeme fakt, že nedáváme na obranu dvě procenta, jak jsme slíbili. Pominout se nedají možnosti investic a obchodních vztahů. Česká republika touto návštěvou ale především potvrdila, že chce být na Západě a že tam patří. V žádné jiné zemi se nám takového přijetí nedostalo.

Lidovky.cz: Staví nás to do výhodnější pozice v rámci střední Evropy, třeba Visegrádské čtyřky?

Myslím, že Donald Trump bedlivě sleduje, kdo a jak se vyjadřuje k důležitým tématům v rámci Evropské unie. Podle toho si následně vybírá partnery. Ze stejných důvodů se podíval do Bílého domu třeba rakouský kancléř Sebastian Kurz. Američané si partnery vybírají, aby sondovali nálady v Evropské unii a také, aby tím něco sdělili.

Lidovky.cz: Jako dárek veze Andrej Babiš Donaldu Trumpovi luxusní pistoli z Uherskobrodské zbrojovky. Jak hodnotíte v kontextu vyhrocené debaty o zbraních v Americe tento krok?

Podrobnosti k dárku neznám. Vždy jsem ale doporučoval, aby to byl osobní dárek, takový, který obdarovaného těší. Pokud někdo sbírá zbraně, dostane zbraň. A podobně je to třeba s mapami či obrazy. Určitě se myslelo hlavně na to, aby dárek Donalda Trumpa zaujal. Doufejme, že k tomu dojde. V diplomacii má být hlavním cílem obdarovaného potěšit a zaujmout.

Lidovky.cz: Sám Trump ale příliš zapálený střelec není, střelbě se věnují spíše jeho synové. V Americe je navíc právo držení zbraní kontroverzní téma.

I v tom je možná určitá symbolika. Vzpomínám si například, kdy jednomu kanadskému ministrovi přinesl jeden z našich ministrů jako dar popelník. Přitom v Kanadě jen pár týdnů před tím začal platit přísný zákaz kouření na všech úřadech. To jsme se tehdy zrovna netrefili. Většina lidí ale nad těmito souvislostmi mávne rukou. Český zájem určitě není zasahovat do vnitropolitické debaty Spojených států o držení zbraní.

Lidovky.cz: Přece jen to ale může prezidenta Trumpa v tomto kontextu potěšit.

Může ho potěšit, že dostane konkrétně zbraň. Opakuji ale, že nejpodstatnější je osobní rovina daru, bez ohledu na názor okolního světa.

Lidovky.cz: Mohou vést jednání k Trumpově návštěvě v Praze?

Pozvání určitě bude vysloveno. Po této návštěvě ale velmi pochybuji, že existuje něco, co by amerického prezidenta donutilo přijet do Prahy. Na planetě je přes 190 zemí a nejméně 180 z nich touží po tom, aby k nim Donald Trump přijel. Tlak na to je obrovský. Možná by se mohl najít osobní nebo rodinný důvod k návštěvě Česka. Politickou návštěvu ale v nejbližší době nečekám, po návštěvě Andreje Babiše v Bílém domě máme v tomto směru vystaráno na dlouho dobu dopředu.