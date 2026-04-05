V nejnižších polohách, jako jsou Polabí, Poohří, jih Čech či Moravy a Haná, nedělní teploty vystoupají i přes 20 °C, výjimečně se mohou dostat až na 23 °C.
Večer se začne zatahovat a v noci místy zaprší, v polohách zhruba od osmi set metrů nad mořem bude padat déšť se sněhem nebo sníh, uvedli meteorologové.
V pondělí se začne obloha během dopoledne od západu opět protrhávat. Nejen velikonoční koledníci se ale musí připravit na to, že vítr od severozápadu bude přinášet chladnější vzduch.
Pondělní maxima se dostanou pouze na 9 až 14 °C, na jižní Moravě až 16 °C, tedy asi o osm stupňů méně než v neděli.