Je tu pátý pokus zvolit místopředsedu Sněmovny. Volba do Rady ČT ale nebude

Součástí volebního bloku nebude volba členů Rady České televize. Ve Sněmovně to na tiskové konferenci oznámil předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob a později novinářům potvrdili i politici vládní koalice.
„Situace kolem některých kandidátů není vyjasněná,“ řekl předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura.
Odložení volby členů Rady ČT si v dubnu vynutila opozice, když oznámila, že zablokuje Sněmovnu, pokud bude vládní koalice usilovat o volbu nových členů Rady České televize.
Politici z mediálního výboru na začátku dubna zúžili počet kandidátů na osmnáct, z nichž poslanci vyberou šest. Při předvýběru uspěli exministr kultury Daniel Herman, současní radní Pavel Matocha, Lubomír Xaver Veselý, Roman Bradáč i Jiří Šlégr, naopak prvním sítem výběru neprošli herec Hynek Čermák a bývalý novinář Tomáš Etzler, které navrhl spolek Vraťte nám stát.
Opoziční poslanci chtějí, aby se před volbou členů Rady ČT objasnilo podezření, že někteří členové Rady ČT, kteří mohou být zvoleni znovu, přijali úplatky při volbě generálního ředitele.
Nahrávku, na níž údajně mluví Pavel Matocha s Romanem Bradáčem o nedoplatku ve výši půl milionu korun, zveřejnil novinář Marek Wollner.
„Jsme rádi, že si vláda, alespoň některé vládní strany problémy kolem některých členů Rady ČT uvědomují,“ řekl nový šéf lidovců Jan Grolich.