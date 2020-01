Je lepší se vyhýbat společenských akcím, nosit roušku ale v Česku není nutné, radí epidemiolog Prymula

V Česku není potřeba kvůli novému typu koronaviru nosit roušky, zásilky z Číny nejsou rizikové, ale mohly by se dezinfikovat a nová vakcína může vzniknout za pár měsíců. O tom všem mluvil epidemiolog a náměstek na ministerstvu zdravotnictví Roman Prymula v online rozhovoru se čtenáři na serveru Lidovky.cz. Přečtěte si výběr jeho nejzajímavějších reakcí.

Nebezpečný koronavirus, který se do světa šíří z Číny, má doposud na svědomí přes 210 lidských životů a tisíce nakažených. Světová zdravotnická organizace ve čtvrtek vyhlásila kvůli viru s názvem 2019-nCoV globální stav zdravotní nouze.

V Česku nejsou roušky potřebné

V tuto chvíli je riziko nakažení koronavirem v České republice minimální, proto není nutné ochranné roušky či respirátory na našem území využívat. „Pokud byste letěli letadlem do rizikové oblasti nebo v ní pobývali, je na místě je použít,“ řekl Roman Prymula. Zároveň upozornil, že roušky je nutné vyměňovat, v opačném případě jejich použití může být i kontraproduktivní a mohou se samy stát nebezpečné. Na jejich povrchu se totiž mohou koncentrovat bakterie a viry jako na filtru. Podle Prymuly veřejnost bude včas informována, až bude vhodné nosit roušku do veřejných prostor s vyšší koncentrací osob.



Zásilky z Číny člověka nenakazí

Češi se nemusí obávat, že by chytili koronavirus z poštovní zásilky z Číny. „Pokud dojde k vyschnutí viru, nákaza už nebude možná. Vzhledem k délce transportu je tento přenos nepravděpodobný,“ uvedl Prymula. Nicméně poradil, že pokud lidé chtějí mít jistotu, není od věci povrch dodaného zboží dezinfikovat. Virus 2019-nCoV by se mohl přenést skrze syrové zvířecí maso. Člověk by ho pak ale musel konzumovat bez tepelné úpravy.

Nová vakcína vznikne v horizontu měsíců

V současnosti ještě nebyl vyvinut lék ani vakcína proti novému typu nebezpečného koronaviru. Intenzivně ale probíhají výzkumy nové vakcíny na několika komerčních i nekomerčních pracovištích. „Je odůvodněný předpoklad, že vznikne účinná kandidátní vakcína v horizontu několika málo měsíců,“ přiblížil náměstek Prymula. Zároveň upozornil, že novou vakcínu bude nutné otestovat v klinických zkouškách a rovněž stanovit její bezpečnost.

Úmrtnost je 2,5 procenta

Úmrtnost na nový typ koronaviru je podle epidemiologa kolem 2,5 procenta. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch dříve uvedl, že smrtnost je odhadována na tři procenta.



Vyhýbejte se společenským akcím

I přestože Prymula veřejnost uklidnil, že prozatím není zapotřebí nosit v Česku roušku, zároveň upozornil, že už teď je vhodné vyhýbat se společenských akcím. „V takovém prostoru se pohybujeme na výrazně kratší vzdálenost od jiných osob, které mohou být nakaženy a respirační cestou se můžeme nakazit také,“ vysvětlil náměstek.



Koronavirus je podobný viru SARS

Počet nakažených novým koronavirem je již vyšší, než počet nakažených virem SARS, který před 17 lety vypukl rovněž v Číně. Obě onemocnění způsobují primárně respirační problémy, které mohou vést až k úmrtí. Nicméně úmrtnost na vir SARS byla vyšší, přibližně deset procent. „Koronavirus je v 80 procentech geneticky identický s virem SARS, avšak způsobuje onemocnění, které je výrazně mírnější co do klinického průběhu, o to je však nebezpečnější z epidemiologického hlediska, protože se může v populaci snáze šířit,“ uvedl náměstek Prymula. Vir SARS napadl v roce 2003 přes osm tisíc lidí a 774 jich zabil.

Očekávají se vysoké ekonomické ztráty

Vedle ohrožení lidských životů náměstek Prymula upozornil na globální ekonomické ztráty, které souvisí se současnou pandemií koronaviru. Ekonomové se už nyní obávají, že hospodářský dopad bude mnohem silnější než při onemocnění SARS. Tento smrtící vir stál globální ekonomiku podle odhadů 33 miliard dolarů, což je přibližně 755 miliard korun. Podíl Číny na globální ekonomice se však od té doby výrazně zvýšil.