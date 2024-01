Výkon volebního práva bude spravedlivější, říká o korespondenční volbě Fiala

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Je to věc, kterou pokládáme za důležitou mimo jiné proto, že činí výkon volebního práva spravedlivějším, že umožní českým občanům, kteří pracují, dlouhodobě studují v zahraničí, aby nemuseli zdolávat vzdálenost stovek, někdy i tisíců kilometrů proto, aby mohli naplnit svoje základní občanské právo a mohli volit, ale budou mít jinou možnost,“ uvedl Fiala ve středu po jednání vlády, která jednala přímo ve Sněmovně.

Jednání o návrhu vládní koalice, který by možnost volit korespondenčně ze zahraničí českým občanům umožnil, přerušila Sněmovna o půlnoci, kdy bylo do rozpravy přihlášeno stále ještě více než pět desítek poslanců.

Je pravděpodobné, že obstrukce opozičních hnutí ANO a SPD budou trvat i celý čtvrtek.

Jako první si ráno vzal lídr SPD Tomio Okamura, který v minulosti dokázal řečnit bez přestávky více než sedm hodin.

Češi v zahraničí můžou volit, ale měli by přijet přece domů, kde se narodili, řekl Babiš

Předseda ANO Andrej Babiš mluvil ve středu skoro čtyři hodiny, potom vystoupil ještě s několika kratšími příspěvky.

„Svobodné volby jsou svátek demokracie a ti hrdí Češi, co jsou v zahraničí, by sem měli přijít osobně, ani ne na tu ambasádu, kde můžou volit bez problémů. Tady se vytváří nějaká atmosféra, jako kdyby nemohli volit. No, můžou volit, ale měli by přijet přece domů, kde se narodili, a hrdě jít k volbám a odvolit,“ řekl Babiš.

Korespondenční hlasování by se mohlo týkat kolem půl milionu českých občanů žijících v zahraničí. Půjde o Čechy dlouhodobě usazené v zahraničí, ale i o ty, kteří vyrazili do ciziny kvůli studiu nebo zaměstnání. Češi v zahraničí mohou nyní hlasovat na velvyslanectvích.

Česká republika je jedním ze čtyř členských států EU, v nichž není možné korespondenční volbu ze zahraničí využít. Kromě Česka nezavedly zjednodušenou volbu dopisem ze zahraničí Francie, Chorvatsko a Malta, z dalších evropských zemí také Island. Ve Francii se však dá od roku 2020 volit ze zahraničí prostřednictvím internetu.

Tisková konference stínové vlády ANO plánovaná od 9 hodin