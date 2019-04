Jeden dva testy a je tu budoucnost. Odstartovaly jednotné přijímací zkoušky na maturitní obory

PRAHA „Už mám hlad!“ volá z dálky na své rodiče patnáctiletý Bartoloměj Zvěřina. Není divu, do budovy pražského Gymnázia Na Zatlance, kde v pátek absolvoval přijímací zkoušky, přišel v 8 hodin ráno a odcházel až okolo 14. hodiny.

Celkem 63 440 uchazečů o studium na čtyřletých maturitních oborech v pátek naráz skládalo jednotné přijímací zkoušky z matematiky a českého jazyka. Bartoloměj navíc podstoupil pohovor, který si zajišťovalo samotné gymnázium. „Měl jsem lehké problémy s časovým limitem při testu z matematiky. Zadání u některých úloh jsem si musel číst vícekrát,“ popisuje.



Test z českého jazyka mu podle prvních pocitů sedl více. „To si říkám vždycky. Pak ale zjistím, že mám z matematiky více bodů,“ směje se. Na přijímací zkoušky se připravoval hlavně tak, že si zkoušel testy z minulých let. „Myslím, že jiná příprava ani neměla smysl,“ dodává Bartoloměj.

V pondělí další kolo

Během víkendu musí Bartoloměj nabrat síly na druhý termín přijímaček. Patří totiž mezi početnou skupinu žáků, která absolvuje zkoušky na dvou školách (hlásí se na pražské Gymnázium Jana Keplera). Druhé kolo se uskuteční už v pondělí a podle organizace Cermat, která již potřetí zajišťuje testy pro celou republiku, na něj dorazí zhruba 54 283 žáků. V úterý 16. a ve středu 17. dubna pak k přijímacím zkouškám přijdou uchazeči o studium na víceletých gymnáziích. Tento termín je důležitý i pro páťačku Amálii, jež se hlásí na osmileté gymnázium v Táboře. „Na přijímací zkoušky se připravovala zhruba od Vánoc. Zkoušeli jsme různé testy. Zjistili jsme totiž, že v tom spočívá základ celé přípravy. Příliš se nezohledňuje, jestli uchazeč má, nebo nemá studijní předpoklady,“ myslí si Hana Zahradníčková, maminka Amálie.

Páťačka se několikrát před svým dnem D účastnila i přijímaček nanečisto. „Konaly se přímo na gymnáziu, kam se hlásí. Je dobře, že to prostředí už pro ni nebude tak cizí,“ líčí Zahradníčková. Dostat se na víceleté gymnázium se rok od roku jeví jako čím dál větší problém. Na základních školách jsou nyní silné populační ročníky a starší odhady avizovaly, že na jedno volné místo se hlásí pět žáků.

Na verdikt, zda se na vysněnou školu dostali, si uchazeči počkají. Výsledky dostanou ředitelé v neděli 28. dubna. Do celkového hodnocení jednotných přijímacích zkoušek se bude žákům počítat vždy jejich lepší výkon z obou pokusů.

„Nevyvěšujte výsledky!“

Školy, ale i žáci samotní doufají, že se nebude opakovat situace z minulého roku, kdy v jednotných přijímacích zkouškách na osmiletá gymnázia byla chyba. Neodhalila ji ani jedna z komisí, která tehdy testy kontrolovala. Problematická otázka zněla: Které z následujících slov obsahuje kořen skládající se ze čtyř hlásek? – A) objevili, B) zabručeli, C) rozběhla, D) nevydržela. Ačkoliv klíč řešení úloh uváděl, že správně je pouze odpověď B, ve skutečnosti je správně i odpověď C. Cermat na to upozornil na jeho infolince jeden z učitelů.

Školy poté dostaly pokyn, aby ještě nevyvěšovaly výsledky. Podle informací ministerstva školství mohla chyba v zadání pomoci 721 žákům, kteří zvolili druhou možnost. Cermat následně výsledky znovu přepočetl. „Je to nepříjemná věc, nestalo se nám to za osm let ani jednou, ale bohužel se to stalo teď,“ komentoval průšvih tehdejší šéf organizace Jiří Zíka.

Zanedlouho se vyskytl problém i u státních maturit, které rovněž zajišťuje Cermat. Chyba se objevila v didaktickém testu z českého jazyka. V reakci na to ministr školství Robert Plaga (ANO) Zíku odvolal.

Od června Cermat vede analytička Michaela Kleňhová. „Její první úkol bude, aby přišla s návrhem systémových opatření a změn tak, aby v budoucnu nedošlo k takovým pochybením jako v poslední době,“ uvedl ministr školství při jejím jmenování.

Plaga přitom není velkým zastáncem konceptu jednotných přijímacích zkoušek. „Myslím si, že nemá smysl rozhodovat o budoucnosti dětí na základě jednoho nebo dvou testů z češtiny a z matematiky,“ řekl v minulosti Plaga. Podle něj by se měl především využít maximální potenciál žáka.