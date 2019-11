REPORTÁŽ: Jeden před 30 lety zvonil klíči, druhý je komunista. Duo nesmiřitelných teď spolu vede obec

Chlístovice (Kutnohorsko) Představit si spolupráci zarytého antikomunisty s členem KSČM je pro vrcholné politiky složité. V Chlístovicích to však není problém. Obec na Kutnohorsku už od devadesátých let vede komunistický starosta Jaroslav Douda a záda mu kryje místostarosta Jindřich Kozlík, který naopak v roce 1989 demonstroval proti komunistům na Václavském náměstí.

Chlístovice čítají přibližně 760 obyvatel. Ti již po řadu let v komunálních volbách dávají najevo své sympatie právě ke Komunistické straně Čech a Moravy (KSČM).

„Lidé ale nevolí stranu, oni volí tváře. Tady je voličům jedno, za koho kandidujete, důležité je, co jste dokázali,“ říká serveru Lidovky.cz jednasedmdesátiletý starosta Chlístovic Jaroslav Douda z KSČM. Vedle něj přikyvuje zarostlý hajný a zároveň místostarosta Jindřich Kozlík ze Sdružení nezávislých kandidátů. „Já jsem zapřisáhlý antikomunista, v roce 1989 jsem demonstroval v Praze a nyní s komunisty bez problému spolupracuji,“ poznamenal jednašedesátiletý Kozlík.



Místostarosta Jindřich Kozlík je zarytý antikomunista, spolupráce s komunistickým starostou mu ale nevadí.

Oba muži si spolupráci pochvalují. „Máme společný cíl, a to aby Chlístovice vzkvétaly,“ tvrdí s úsměvem na tváři starosta Douda, který v čele obce stojí s přestávkou jednoho volebního období od roku 1990. Komunisté pod jeho vedením získali v komunálních volbách, které se v lednu musely opakovat, neboť je krajský soud označil za zmanipulované, šest z patnácti zastupitelských křesel.

„Neřeším z jaké strany pan starosta je, dívám se na to, jaký je charakter,“ doplňuje druhý muž obecní správy Kozlík, jehož strana získala dva mandáty. Komunální politika na vesnicích je podle vrchních představitelů Chlístovic jiná než parlamentní. „V poslanecké sněmovně se politici dělí na strany a dohadují se, u nás je to o lidech, ne o ideologii,“ vysvětluje místostarosta, který svůj post obhájil již po čtvrté.



„Sametovou revoluci neslavím“

Devětapadesátiletá Schneiderwindová, která v obci žije už přes třicet let, volí komunisty právě kvůli starostovi. „Já nevolila stranu, já volila tváře, které jsem v čele obce chtěla mít,“ tvrdí. Sametovou revoluci neslaví, neboť se jí po osudovém roce 1989 život nijak zásadně nezměnil. „Měla jsem práci, teď mám taky práci. Měla jsem kde bydlet, nyní mám také střechu nad hlavou,“ vysvětluje s pokorou.

Mladší obyvatelka Chlístovic Iveta nemá porovnání, jelikož za minulého režimu byla ještě dítě a nic si nepamatuje. Nicméně revoluci také neslaví. „Já politiku moc nesleduji,“ přiznává. Svůj hlas v posledních komunálních volbách dala rovněž KSČM.



I když se starosta a místostarosta Chlístovic tváří jako dlouholetí přátelé a soužití na obecním úřadě s růžovou fasádou jim vyhovuje, osudný den před třiceti lety 17. listopadu každý trávil jinak. „Zvonil jsem klíči na Václavském náměstí a bojoval za demokracii,“ říká místostarosta, který vyrůstal v antikomunistické rodině. Starosta Douda, který už tehdy byl členem komunistické strany, v centru Prahy s demonstranty českou hymnu nezpíval.

„Já jsem pracoval a na demonstrace neměl čas. I když jsem komunista, tak jsem ale revoluci nevnímal negativně. Prostě jsem ji přijal,“ říká Douda. Lidé podle něj požadovali změnu a on to respektoval. „Je to přirozený vývoj společnosti, nicméně si myslím, že i bez revoluce bychom se někam posunuli,“ dodává.



Obecní úřad v Chlístovicích.

Hrůza ze starých časů

„To já jsem sametovou revoluci vítal s otevřenou náručí,“ ozval se Kozlík s tím, že i teď jezdí na demonstrace vedené spolkem Milion chvilek do centra Prahy. Oba vrchní představitelé obce se shodují, že současná politická situace jim pije krev. „Je neskutečné, co nám Evropská unie nařizuje,“ tvrdí starosta s tím, že Česká republika by měla být více suverénní. Místostarosta zase kritizuje byrokracii a zbytečné papírování. „Já jsem hajný a celý život pracuji v lese. Dřív jsem pokácel strom a nikoho se neptal, teď potřebuji hromadu razítek a podpisů,“ stěžuje si. Na otázku, zda by se vrátil do doby před sametovou revolucí, ale zuřivě vrtí hlavou. „To v žádném případě,“ řekne s hrůzou v očích.

Ani komunistický starosta obce by se ale do osmdesátých let nevrátil, i přesto však rád vzpomíná na staré časy. „Měl jsem rád akce Z. Celá vesnice se sebrala a šla bez nároku na honorář pracovat ve prospěch obce. Dnes nikdo neudělá nic zadarmo,“ postěžuje si a dodává, že lidé zlenivěli.

„Teď jen zavolají na obecní úřad, ať to uděláme. Ale že by někdo vzal hrábě to ruky, to ne,“ doplňuje Kozlík. „I děti byly vychovanější. Šel jsem po vsi a každé děcko mě pozdravilo, teď nepozdraví nikdo,“ pokračuje jednasedmdesátiletý Douda, který do chlístovického úřadu nastoupil již v roce 1986 jako předseda místního národního výboru.



„Já si ale osobně myslím, že u nás žádný komunismus nebyl,“ říká přesvědčivě starosta. Na dotaz, jaký režim tedy v Československu před sametovou revolucí panoval, odpovídá rázně: „Prostě něco jiného.“



Chlístovice leží na Kutnohorsku a čítají přibližně 760 obyvatel.

Zmanipulované volby

Poslední komunální volby přinesly obyvatelům potíže a lidé v obci museli volit dvakrát. Krajský soud označil říjnové volby, které v obci vyhráli komunisté, za zmanipulované. Proto se museli obyvatelé Chlístovic vydat k urnám opakovaně v lednu. Soud se tak rozhodl, protože na seznamu voličů byli zaškrtnutí i lidé, kteří v říjnových volbách nehlasovali.

„Naše strana získala dokonce o mandát víc, takže jsme na tom vydělali,“ uvádí komunistický starosta. Kutnohorská policie obvinila dvě členky okrskové volební komise. „Nevím, co se tam stalo. Komisařky byly stíhány a a policie pak stíhaní zastavila,“ dodává Douda. Kromě šesti komunistických mandátů v zastupitelstvu obsadili čtyři křesla členové Rozvoje pro všechny vesnice, tři mandáty získalo Sdružení nezávislých kandidátů spojených osad a dvě místa má Sdružení nezávislých kandidátů.