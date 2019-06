Jeden z největších transportů historie. Z Dvora Králové míří pět nosorožců do Rwandy

Dvůr Králové nad Labem V Zoo Dvůr Králové nad Labem v neděli ráno naložili pět vzácných nosorožců černých pro cestu do středoafrické Rwandy. Do tamního národního parku Akagera by měli po leteckém převozu dorazit v pondělí dopoledne. Ve Rwandě mají zvířata podpořit v minulosti vyhubenou populaci nosorožců. Jde o dosud největší transport nosorožců z Evropy do Afriky, informovala mluvčí zoo Andrea Jiroušová.

Pět železných beden se třemi samicemi a dvěma samci naložil jeřáb na kamiony, které se vydají na cestu na pražské ruzyňské letiště. Odlet je naplánovaný na nedělní večer, ve rwandském hlavním městě Kigali by mělo letadlo s bednami přistát v pondělí po půlnoci. Cesta do národního parku pak trvá šest až sedm hodin.



„Začalo se ve čtyři hodiny ráno,“ uvedla Jiroušová. Nosorožci si při zhruba tříměsíční přípravě na cestu na transportní bedny zvykali, procházeli skrz ně ze stájí do výběhu. V neděli jim ošetřovatelé do beden dali jablka a zavřeli je v nich. Zároveň zvířatům nastřelili do těla sedativa. Uspána při transportu nebudou. Každé váží zhruba jednu tunu. Do Afriky je doprovází pětičlenný tým, jehož členem je také africký odborník na transporty zvířat Pete Morkel.

Dvorská zoo, kterou vlastní Královéhradecký kraj, patří k největším a nejúspěšnějším chovatelům nosorožců na světě. Tři nosorožci pro Rwandu jsou z chovu dvorské zoo, další dva ze zoo Flamingo Land ve Velké Británii a z dánské zoo Ree Park Safari dorazili do Dvora Králové loni na podzim. Všichni nosorožci vybraní k přesunu do Afriky jsou takzvaného východního poddruhu, jehož ve volné přírodě žije odhadem posledních několik stovek jedinců. Všech nosorožců černých v přírodě zbývá kolem 5000.

Náklady na projekt činí asi 4,3 milionu korun. Nejdražší z toho je letecký transport za asi 3,5 milionu korun a pořízení beden za 700 000 korun. Peníze poskytli dárci a na projekt šel také výtěžek z různých akcí dvorské zoo. Zvířata budou darem rwandské vládě.



Zvířata z Evropy budou ve Rwandě nejdříve v ohradách z dřevěných kůlů zvaných boma o rozměrech osm krát osm metrů. Po několika týdnech by měli být nosorožci postupně vypouštěni do větších oplocených výběhů o rozloze jednoho až 16 hektarů. Zhruba po roce by mohli být vypuštěni do severní části parku na území o rozloze 3000 hektarů, které je poloostrovem vybíhajícím do jezera. Charakter poloostrova podle ředitele dvorské zoo Přemysla Rabase usnadní ostrahu zvířat. Park podle něj trvale hlídají ozbrojení strážci. Zvířata také kvůli sledování dostanou do rohů vysílačky.

Ve Rwandě byli nosorožci v souvislosti s občanskou válkou v polovině 90. let minulého století zcela vyhubeni. V jižní části parku Akagera nyní žije skupina 18 nosorožců dvourohých východního poddruhu z jižní Afriky, která byla do Rwandy přemístěna předloni. S nimi by se zvířata z Evropy mohla v budoucnu pářit. Pro první období zoologové předpokládají, že se nosorožci dopravení ze Dvora Králové budou pářit mezi sebou.