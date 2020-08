Někteří nájemníci se po tragickém požáru již do domu v Bohumíně nechtějí vracet, město jim zajistí náhradní bydlení

Bohumín (Karvinsko) Někteří nájemníci domu v Bohumíně na Karvinsku, kde při sobotním požáru zemřelo 11 lidí, už se do svých bytů nechtějí vrátit. Město jim zajistí náhradní bydlení. Dům by do středy mohl být napojen na vodu i elektřinu. Kompletní oprava ale potrvá několik měsíců. Město očekává, že škody dosáhnou několika milionů korun. Novinářům to v úterý řekl místostarosta Bohumína Igor Bruzl (ČSSD).

Policie obvinila z vraždy a obecného ohrožení žháře z Bohumína, hrozí mu doživotí Bruzl upřesnil, že nájemnice, která byla očitou svědkyní tragédie, už v domě nechce bydlet. „My jsme jí dnešním dnem mimořádně přidělili byt v jiném domě v Bohumíně, začíná si nasmlouvávat služby a bude se přesouvat z tohoto domu,“ řekl. Odstěhovat se zřejmě bude chtít další rodina spojená s tragickou událostí. „Bude chtít jiné bydlení, ale ta to chce řešit v příštím týdnu,“ řekl místostarosta. Dům je nyní částečně neobyvatelný, nicméně zhruba třetina lidí v bytech zůstávala. Město chce proto co nejdříve připojit dům na sítě. Někteří z nájemníků totiž s návratem zpět vyčkávají právě po napojení elektřiny. Během úterý by v domě měla být kompletně obnovena dodávka pitné vody. Lidé tak budou mít k dispozici alespoň studenou vodu. „Dnešním dnem začínají práce revizních techniků elektřiny a plynu, kteří budou procházet jednotlivé byty,“ uvedl Bruzl. Město očekává, že dodávka elektrické energie by mohla být obnovena ve středu, kdy by mohl být zprovozněn i výtah, aby lidé měli jednodušší situaci při úklidu zasažených bytů. U plynu situace bude složitější. V domově v úterý rovněž začínají sanační práce. Podle místostarosty Lumíra Macury (ČSSD) zajistí sanaci domu firma specializovaná právě na objekty zasažené požárem. Ve středu dorazí pojišťovací technici, protože jde o majetek města, které má dům pojištěný. Pět bytů bude dlouhodobě neobyvatelných a budou se muset rekonstruovat. Město lidem nabídne dočasné bydlení. „Požárem je zničený pouze jeden byt, ostatní byty na tom patře nejde poznat, že jsou vyhořelé, ale samozřejmě je tam zápach, jsou poškozené zplodinami a jsou obtížně obyvatelné,“ uvedl Bruzl. Dodal, že spodní byty v místech, kde se hasilo, jsou zcela prolité vodou a škody tam jsou značné. Město pro obyvatele zřídilo krizové centrum, které je stále v provozu. Nájemníci v něm dostanou informace o materiální i psychologické pomoci. Tragédie v Bohumíně je šokující zkušenost. Zasažen byl velký okruh lidí, říká krizový psycholog Lidem je připraven pomoci i úřad práce, přes který mohou dosáhnout na okamžitou finanční pomoc až do 57 000 korun na jednotlivý byt. Rada města bude v pondělí rovněž řešit slevy z nájmů. Městu se zatím nepodařilo kontaktovat asi deset procent obyvatel domu. Několika lidem z domu poskytuje náhradní ubytování v městském penzionu. Požár v 11. patře panelového domu v Nerudově ulici v části Nový Bohumín vypukl v sobotu krátce před 18:00. Šest lidí včetně tří dětí zemřelo v bytě. Dalších pět zahynulo, když se snažili před ohněm zachránit skokem z okna. Muže, který žhářským útokem řešil údajně rodinné spory, policie obvinila z vraždy a obecného ohrožení, soud v úterý rozhodne, zda na něj uvalí vazbu. Jeden ze zraněných zřejmě opustí nemocnici Jeden z lidí zraněných při sobotním tragickém požáru bytu v Bohumíně zřejmě v úterý opustí nemocnici. Zdravotní stav dalších dvou pacientů, kteří byli ve vážném stavu, se mírně zlepšil. ČTK o tom informovala mluvčí ostravské fakultní nemocnice Petra Petlachová. Při požáru, který byl úmyslně založen, zemřelo 11 lidí. Deset skončilo v nemocnici, pět dalších zraněných záchranáři ošetřili na místě. Stav dvou lidí zraněných při požáru v Bohumíně je dál velmi vážný, jeden z nich je napojen na plicní ventilaci „U dvou pacientů, kteří jsou umístěni na jednotce intenzivní péče se zdravotní stav mírně zlepšil. Jsou stabilizovaní, byť stále ve vážném stavu,“ uvedla Petlachová. Jeden zůstává napojen na plicní ventilaci. Na běžném oddělení jsou další dva zranění. „Jeden z nich bude dnes s největší pravděpodobností propuštěn,“ doplnila. Česká televize v úterý uvedla, že oba vážně popálení lidé byli v době požáru v koupelně bytu. V souvislosti s požárem policie z vraždy a obecného ohrožení obvinila čtyřiapadesátiletého muže. Motivem byly vleklé rodinné spory. V bytě, na který zaútočil, žil jeho syn s přítelkyní a synem. V době útoku se tam konala oslava narozenin. Muž se k zapálení bytu přiznal. Hořlavinu nalil na dveře bytu, látka se ale dostala i dovnitř a tím se rozvoj požáru urychlil. Šest lidí zemřelo v bytě, pět dalších po skoku z okna v 11. patře panelového domu.