Jediná česká paterčata poprvé usedla do školních lavic. Do první třídy se podle rodičů těšila

Milovice (Nymbursko) Na první cestu do školy se v úterý spolu s ostatními prvňáky vydala také jediná česká paterčata, která se narodila před sedmi lety tehdy třiadvacetileté Alexandře Kiňové. Školu navštěvují v Milovicích na Nymbursku, kde rodina žije. Podle matky i otce se paterčata na svou premiéru ve školních lavicích velmi těšila.

Početná rodina se mezi hloučky dětí a jejich rodičů na prostranství před základní školou Juventa, patřící k největším v republice, snadno ztratila. Jako první se třemi z paterčat i starším synem Antoniem se prodíral davem otec dětí Antonín Kroščen, s velkým odstupem ho následovala Kiňová se zbytkem rodiny.



Matka paterčat řekla, že všechny děti se na zahájení výuky velmi těšily. „Je to první den, takže je to pro ně něco nového,“ dodala. Podle Kroščena byl největším nedočkavcem syn Deniel. Fotografování ale rodina striktně odmítla s poukazem na soukromí dětí.

Přípravy na první školní den podle Kroščena rodina zvládla bez větších potíží. „Co se týká učení, tak by měli být připravení. Ale co se týká financí, tak to samozřejmě bylo těžší,“ řekl Kroščen. Poukázal na to, že připravovat na zahájení školy pět prvňáků je samozřejmě náročnější než v případě jednoho dítěte nebo dvou.

Zdravá paterčata Tereza, Alex, Martin, Michael a Deniel se narodila 2. června 2013 císařským řezem v podolské nemocnici v Praze. Všechny děti se dostaly na svět za pět minut. Šance na vznik pětičetného těhotenství spontánní cestou je podle odborníků jedna ku 48 milionům.

Kromě Juventy se v úterý po dvouměsíční pauze opět zaplnily dětmi i další školy v regionu. Podle předběžných odhadů letos ve Středočeském kraji nastoupilo do prvních tříd na 15 700 žáků, loni to bylo zhruba o 200 méně. Celkem usedlo do lavic základních škol v kraji 134 100 dětí, o tisíc více než minulý rok. Střední školy ve středních Čechách navštěvuje na 40 tisíc studentů.

Někde ale začátek výuky zkomplikovala pandemie koronaviru. Kvůli karanténě v souvislosti s onemocněním covid-19 posunuly podle hygieniků začátek školního roku v regionu ZŠ Pečky na Kolínsku, Sportovní gymnázium Kladno, ZŠ Chocerady na Benešovsku a ZŠ J. A. Komenského v Lysé nad Labem na Nymbursku. Vyučování kvůli epidemiologické situaci nejméně o tři dny odsunula také ZŠ Kamenka v Čelákovicích u Prahy.