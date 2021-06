Jedna koalice, jeden host. ČT pozve do předvolebních debat pouze jednoho zástupce

PRAHA Říjnové volby do sněmovny se už kvapem blíží a s nimi i předvolební debaty politických stran. U České televize platí pravidlo, že koalici bude v diskuzích zastupovat jen jeden „vyvolený“. „Pokud budou subjekty kandidovat ve formě koalic, měl by je v rámci předvolebních debat zastupovat jeden zástupce, kterého si samy určí,“ řekl ve středu generální ředitel České televize Petr Dvořák.

Dvořák to oznámil na veřejném zasedání Rady České televize, kde má web Lidovky.cz exkluzivního zpravodaje. Podle sociologa Jana Herzmanna ale nejde o žádné překvapení. „Je to správný přístup. Celý český volební je postavený na principu takzvaných volebních stran. A tou se rozumí subjekt, který kandiduje ve volbách, ať je jeho právní forma jakákoliv. Může to být strana, hnutí či koalice,“ řekl webu Lidovky.cz politický expert na výzkumy veřejného mínění.



Dle Herzmana musí pro každého platit stejná pravidla. „To znamená, že když je vytvořená koalice, tak má mít shodná práva jako někdo, kdo kandiduje samostatně,“ dodal sociolog. Otázka však je, zda to pro koalice nebude diskriminační. Přeci jenom jsou složené ze stran a každá z nich má svého předsedu, mohou mít i odlišné názory na diskutované téma. Lidovky.cz se na to zeptaly nejvýraznějších koalic letošních voleb – koalice SPOLU (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL) a koalice Piráti a Starostové. Obě seskupení vznikla za účelem porazit vládnoucí hnutí ANO. Lídři SPOLU Petr Fiala (ODS) a Pirátů a Starostů Ivan Bartoš (Piráti) do uzávěrky textu neodpověděli.



Nebude se to týkat ale jen „velkých hráčů“ letošních voleb, ale třeba i Trikolóry. „Ta vytvořila volební stranu společně se Soukromníky a Svobodnými. Pokud se do debaty kvalifikují, pak tam budou mít také jen jednoho zástupce,“ doplnil expert Herzman. Dle jeho slov by koalice toto pravidlo měly přijmout jako fakt. „Já nevím, jak se k tomu postaví. Když je to bude překvapovat, tak asi jejich členové nečetli pečlivě volební zákon,“ uvedl sociolog.



O pozvánce rozhodují průzkumy

Česká televize zve strany či koalice do svých předvolebních debat podle voličských preferencí. Jestliže volební průzkumy ukazují, že subjekt „přeskočil“ pětiprocentní hranici, která je potřebná pro vstup do sněmovny, strana dostane v pořadu prostor.

Podle květnového modelu od společnosti Kantar CZ by volby vyhrála koalice Piráti a Starostové. Za ní by skončilo uskupení SPOLU. Vládnoucí hnutí ANO obsadilo třetí příčku, jejich koaliční partner ČSSD by se do sněmovny nedostal. Naopak pětiprocentní hranici poprvé překročila Přísaha Roberta Šlachty. Kromě ní by se do sněmovny dostalo i SPD a KSČM. Trikolóra by v květnu získala čtyři procenta hlasů.