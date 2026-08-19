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„Chcete rozprášit jakoukoli nezávislost úředníka,“ vyčetl Lochman vládní koalici.
Vládní většina prosadila v červnu ve Sněmovně nový zákon o státních zaměstnancích, který má usnadnit výměnu státních úředníků.
Jejich zaměstnávání se bude více blížit běžnému pracovnímu poměru.
Nová norma o státních zaměstnancích zruší tříměsíční dobu, po kterou pobírají odcházející úředníci až 80 procent platu.
Až začne nový zákon platit, budou moci dostat výpověď na základě dvou nevyhovujících pracovních hodnocení, přičemž minimální odstup mezi nimi se má zkrátit ze 60 na 20 dní. Při změnách systemizace se stát bude moci zbavit úředníka okamžitě.
Zákon o státních zaměstnancích má nahradit služební zákon, jehož cílem bylo odpolitizovat státní správu. Platil od roku 2015 a Česko k jeho přijetí přiměla Evropská unie kvůli zajištění neutrality a nezávislosti státní správy.
„Chcete mít státní správu pod kontrolou, vyhazovat si lidi, kteří se nehodí,“ vyčítal ve Sněmovně vládě předseda STAN Vít Rakušan.
„Riskujete ztrátu miliard eur z evropských fondů,“ varoval vládní koalici i šéf Pirátů Zdeněk Hřib. Nový zákon podle opozice koalice prosazuje proto, aby mohla dosadit do státní správy své lidi.
Zástupci iniciativy Česko funguj! přesvědčovali ve středu senátory na happeningu s loutkami „Nedělejte z úředníků politické loutky“, aby podpořili úpravy, které by zlepšily návrh, jenž vládní většina prosadila ve Sněmovně.
„Státní správa má sloužit lidem, ne politikům. Po každých volbách se může měnit vláda, neměli by se ale měnit odborníci, kteří zajišťují chod státu a rozhodují podle zákonů a odbornosti,“ uvedla ředitelka iniciativy Česko funguj! Karolína Kopka.
Běžným zákonem se snažíte omezit pravomoci hlavy státu dané Ústavou, burcuje opozice
Emoce v Senátu vyvolává i to, že chce vládní koalice omezit pravomoce prezidenta při pověřování a odvolávání vedoucích stálých misí u mezinárodních organizací.
Nově by tuto pravomoc měl získat ministr zahraničí. Změnu navrhl poslanec SPD a předseda Svobodných Libor Vondráček formou pozměňujícího návrhu do zákona souvisejícího se změnou zákona o státních zaměstnanců.
„Je to v přímém rozporu s Ústavou,“ řekl Stanislav Balík z klubu ODS a TOP 09. „Chce-li někdo změnit pravomoci hlavy státu, je to legitimní, ale musí přijít s návrhem změny Ústavy a ne zkoušet prezidenta omezovat změnou běžného zákona, která je v rozporu s Ústavou.“
„Nemůžu hlasovat pro něco, co je zjevně protiústavní,“ řekl senátor Michael Canov. „Nemůžete použít proti esu kartu, která je slabší než eso,“ doplnil ho Lochman. Tím esem je v tomto případě Ústava České republiky.
„Z mého pohledu je to trvající a malicherný spor vlády s prezidentem,“ řekla členka klubu ODS a TOP 09 Miroslava Němcová. I ona označila návrh vládní většiny za protiústavní.
„Je to jenom drobná úprava,“ bagatelizoval závažnost návrhu po jeho přijetí ve Sněmovně ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka.
Jinak to vidí prezident. „Schválení zákona v Poslanecké sněmovně, který počítá s odebráním pravomoci prezidenta pověřovat a odvolávat vedoucí stálých misí České republiky při mezinárodních organizacích, ukazuje další pokus o omezení ústavních kompetencí hlavy státu. Představuje zúžení prostoru pro výkon pravomocí prezidenta republiky v zahraniční politice. Prezident republiky bude proto zvažovat další kroky,“ uvedl ředitel odboru komunikace Hradu Vít Kolář.