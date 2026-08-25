Mejdan, který zaplatí naše děti. Havel varuje před rozpočtovým rozvolněním

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Před rozvolněním pravidel rozpočtové odpovědnosti, které prosazuje koalice ANO, SPD a Motoristů sobě, varuje šéf opoziční TOP 09 Matěj Ondřej Havel. „Je to jedna z největších lumpáren této vlády,“ řekl Havel. Každý poslanec, který bude hlasovat pro přehlasování veta prezidenta Petra Pavla, páchá podle něj zlo na budoucích generacích.

„Chce rozvolnit zákon, jen proto, že neumí hospodařit,“ pustil se do vlády Andreje Babiše kvůli tomu, že chce přenášet dluhy na děti a vnoučata.

„Mejdan, který dnes budeme žít, vy zaplatíte,“ řekne podle něj poslanec, který zvedne ruku pro zákon, svým dětem a vnoučatům.

Vyčetl vládě, že rezignovala na důchodovou i na daňovou reformu. „Prezident velmi správně poukázal na riziko toho návrhu,“ řekl k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti a řekl, že jde o nejnebezpečnější návrh tohoto volebního období, i když jeho dopady neuvidíme hned.

„Pokud vláda nedokáže sestavit rozpočet podle platných pravidel, není to chyba těch pravidel. Odpovědná vláda pravidla dodržuje,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.

Předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel (uprostřed), šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob (vlevo) a europoslanec Luděk Niedermayer na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Předseda poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob a předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
Předseda Poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob, předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel a europoslanec Luděk Niedermayer na tiskové konferenci ve Sněmovně. (25. srpna 2026)
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Podle europoslance Luďka Niedermayera jde při prosazení návrhu vládě, aby si otevřela cestu k tomu, že bude předkládat rozpočty s větším schodkem.

„Je to podvod na voliče. Ani voliči ANO si nepřáli, aby vláda zadlužovala děti a vnoučata,“ prohlásil místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila.

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