„Chce rozvolnit zákon, jen proto, že neumí hospodařit,“ pustil se do vlády Andreje Babiše kvůli tomu, že chce přenášet dluhy na děti a vnoučata.
„Mejdan, který dnes budeme žít, vy zaplatíte,“ řekne podle něj poslanec, který zvedne ruku pro zákon, svým dětem a vnoučatům.
Vyčetl vládě, že rezignovala na důchodovou i na daňovou reformu. „Prezident velmi správně poukázal na riziko toho návrhu,“ řekl k rozvolnění rozpočtové odpovědnosti a řekl, že jde o nejnebezpečnější návrh tohoto volebního období, i když jeho dopady neuvidíme hned.
„Pokud vláda nedokáže sestavit rozpočet podle platných pravidel, není to chyba těch pravidel. Odpovědná vláda pravidla dodržuje,“ řekl šéf poslanců TOP 09 Jan Jakob.
Podle europoslance Luďka Niedermayera jde při prosazení návrhu vládě, aby si otevřela cestu k tomu, že bude předkládat rozpočty s větším schodkem.
„Je to podvod na voliče. Ani voliči ANO si nepřáli, aby vláda zadlužovala děti a vnoučata,“ prohlásil místopředseda KDU-ČSL Benjamin Činčila.