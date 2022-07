Foldyna hájil Putina. Sedněte na motorku a jeďte do Ruska s Nočními vlky, radil mu lidovec Philipp

„Vy jste vlastně tu hospodářskou válku vyhlásili jako první přece! Vy jste ji vyhlásili emisními poplatky a Green Dealem. Vy jste ji vyhlásili vůči vlastním občanům, kteří to všechno musí zaplatit a zaplatili! To je vaše válka! Ale ne proti Putinovi, ale proti vlastním občanům. A teď máte strach, co řeknou lidé. Říkáte Putin. Už běžte s tím Putinem... Veřejnost je naštvaná na vás, ne na Putina!“ hájil Foldyna ruského prezidenta.

„Tady vypouští z pusy pan poslanec Foldyna, ty štváčské řeči o tom, že se tady zvedl prapor války – kde bychom dneska byli, kdyby odvážná vláda České republiky a kdyby se k ní nepřidaly, respektive ona nebyla jedna z těch, která iniciovala i ten postup celé Evropské unie včetně USA? Za humny bychom měli Rusáka, který by už si brousil zuby na to, jak se sem vrhne k nám. Tak se prosím vás, pane Foldyno, vzpamatujte, sedněte si na motorku a s ruskými vlky si jeďte do Ruska. Nazdar!“ opáčil mu lidovec Philipp.

Foldyna dlouhodobě ve Sněmovně, již dříve jako člen ČSSD, dnes jako poslanec SPD, zastává výrazně proruské postoje. A v minulých letech si také pravidelně s ruskými motorkáři Nočními vlky, kteří mají blízko k Putinovi, připomínal výročí konce druhé světové války a sovětské válečné oběti.

„Pane kolego, já jsem s těmi nočními vlky jezdil na hroby jejich dědů a pradědů, kteří osvobozovali tuto zemi. Vy chodíte na landsmannschaft k těm, kteří přivedli 360 000 Čechoslováků na popraviště,“ rozčílil se Foldyna. „Tady se stavějí pomníky vlasovcům, tady se oslavují banderovci, ale vy jste podělaný z toho, že prostě sem přijedou nějací Rusové a dávají kytky na hroby svých pradědů a dědů, kteří osvobozovali tuto zemi!

„Opravdu jste mě viděl na nějakém takovém sjezdu? Takhle se mnou víckrát nemluvte,“ ohradil se Tom Philipp. Foldyna se mu nakonec omluvil, ale trval na tom, že se jiní lidovečtí představitelé setkávají s landsmannschaftem a s lidmi, jejichž předkové, mají na svědomí tisíce našich spoluobčanů.