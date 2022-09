Poslanci schválili smlouvu s Katarem, významnou destinací kvůli dovozu plynu

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Poslanci jednali o mezinárodních smlouvách, před tím odložili jedinou písemnou interpelaci k cenzuře.

Premiér se z interpelací omluvil

Na premiéra Petra Fialu se obrátil poslanec opozičního ANO Patrik Nacher, který se předsedy vlády zeptal na cenzuru na sociálních sítích a na omezování svobody slova. Premiér se ale ze čtvrtečního jednání omluvil.

„V poslední době jsme svědky nastupující, možná nenápadné, ale o to více sofistikované cenzury na sociálních sítích, omezování svobody slova pod různými záminkami, aktuálně nejčastěji ve vztahu k válce na Ukrajině,“ tvrdí Nacher. „Kdo bude určovat, co je a není pravda? Opravdu chce vláda tuto kompetenci, kterou má řešit jedině nezávislý soud, nasměrovat na organizace, které samy občas šíří polopravdy?“ napsal Nacher do své písemné interpelace.

Fiala mu také písemně odpověděl, že vypnutí ruských médií Russia Today a Sputnik nařídila Evropská rada. „Vypnutí a blokace dalších webů specificky působících na našem území bylo rozhodnuto nevládními organizacemi a komerčními firmami na základě vyhodnocení možností, které plynou z obchodních vztahů, které mají s provozovateli daných dezinformačních webů,“ napsal premiér. A právě touto odpovědí premiéra, pokud s ní Nacher nebude spokojen, by se poslanci mohli zabývat.

Fiala bude u otevření LNG terminálu v Nizozemsku

Premiér Fiala ve čtvrtek zamíří do Nizozemska, kde v Eemshavenu zúčastní slavnostního otevření LNG terminálu, ve kterém si ČR pronajala část kapacit.

Do terminálu se bude na speciálně upravených tankerech dovážet zkapalněný zemní plyn, který se převede do plynného skupenství a následně se z terminálu vpustí do přepravních plynovodů do České republiky.