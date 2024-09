Nemíním vyzývat STAN k odchodu z vlády, říká Bartoš. Premiér ocenil Lipavského

„Žádné výzvy k odchodu z vlády jim předkládat nemíním, naše motto ‚společně do vlády, společně do opozice‘ platilo před třemi lety, kdy se vstup vyjednával. Co je pro Piráty naopak klíčové – jasně si říct, že máme se STAN nadále společný program, který je třeba za obě strany plnit,“ napsal na sociální síti X Bartoš.

„Je to normální slušnost – mluvit s lidmi z očí do očí,“ uvedl Bartoš a připomněl tak, že chování premiéra označili Piráti za podraz, protože Fiala šéfovi Pirátů neřekl při osobním setkání, že plánuje změnu ve vládě.

Odchod Pirátů z vlády po odvolání Bartoše by pro Fialu znamenal jen ztrátu čtyř hlasů ve Sněmovně, takže jeho kabinet by si i nadále udržel většinu. Kdyby se na však stranu Pirátů postavilo i hnutí STAN, situaci by to radikálně měnilo.

„Rozhodnutí premiéra odvolat Ivana Bartoše jsem se dozvěděl krátce před tiskovou konferencí telefonicky od Petra Fialy. Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice,“ reagoval v pondělí šéf STAN na slova premiéra, že navrhne Bartošovo odvolání.

Později dal ale najevo, že ze strany Starostů a nezávislých se předseda vlády a ODS nečekaného překvapení bát nemusí. „My, Starostové, budeme dál pracovat na tom, co jsme lidem slíbili a proč nás zvolili,“ napsal Rakušan.

Svůj postup hnutí STAN definuje na odpoledním jednání předsednictva.

„Důvěru Pirátů včerejším způsobem jednání pan premiér i ODS finálně ztratili,“ uvedl ve středu dopoledne na sociální síti Ivan Bartoš.

Odchod Pirátů nemusí znamenat odchod všech. Lipavský je výborný ministr, říká Fiala

Ani když si Piráti odhlasují odchod z vlády při vnitrostranickém hlasování, které je pro stranu závazné, nemusí to přitom znamenat odchod všech jejich současných členů Fialova kabinetu.

„Jan Lipavský je výborným ministrem zahraničí, který má mou důvěru. O jeho budoucnosti se budeme bavit po jeho návratu z USA a po referendu Pirátské strany o setrvání ve vládě,“ uvedl Fiala.

Lipavský, který je v New Yorku spolu s prezidentem Petrem Pavlem, už uvedl, že když hlasování podpoří odchod Pirátů z vlády, podá demisi, ale opustí také Pirátskou stranu. Neztotožňuje se totiž se vším, co zaznělo na tiskovce Pirátů, kde Bartoš a další poslanci označili Fialovo počínání za podraz.

To otevírá možnost, aby premiér Lipavského demisi na Hrad nepředal a snažil se ministra zahraničí ve vládě udržet jako nestraníka, nebo aby demisi Lipavského odmítl prezident Pavel. A výsledek by pak byl stejný – Lipavský by mohl zůstat ve vládě, ale ne už v barvách Pirátů.