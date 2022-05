Kraje chtějí od Rakušana kvůli uprchlíkům aktuální data, ve hře má být i dávka

Podle hejtmana Moravskoslezského kraje Iva Vondráka by měli být uprchlíci motivováni k přesunu pomocí několika věcí. První z nich je to, aby uprchlíci měli aktuální informace o volných kapacitách ve školách a u pracovních míst přímo za jednotlivé kraje.

„Je to návrh, který se bude muset dále rozpracovat, je to návrh obecného charakteru, upozornil Vondrák. Důležité podle něj nyní je zjistit, jaké je vytížení jednotlivých obcí. Hejtmané k tomuto kroku potřebují přesné informace o tom, kolik přesně uprchlíků se v krajích nachází.

Hejtmani také vedle toho potřebují aktuální databázi o počtech migrantů v jednotlivých regionech, tu dosud neměli. Podle hejtmana Olomouckého kraje Josefa Suchánka vláda přislíbila tyto informace začít poskytovat od 1. června „Bude to první start s tvrdými daty,“ řekl Suchánek a dodal, že data se budou postupně doplňovat a upřesňovat.

Kde mají uprchlíci být, nařizovat hejtmani nemůžou

Podle Suchánka neexistuje možnost uprchlíkům nařídit, kde mají být. „Musí to být jejich dobrá vůle. Ostatně takhle se to děje i doteď,“ upozornil. Uznává, že v zemi jsou pro lidi více i méně atraktivní místa. „Když se jim tam nelíbí, tak se můžou vrátit,“ dodal.

Dalším nástrojem by pak mohla být motivace finanční. „Musí se vytvořit nástroj, který by pomohl s financováním, aby to bylo pro lidi motivační,“ vysvětlil Vondrák. Podle něj by tak mohli uprchlíci dostat finanční prostředky na přestěhování. Konkrétní návrhy, zda půjde o dávku, nebo finanční příspěvek na úterním jednání ale nepadly. „Je předčasné mluvit o něčem konkrétním,“ řekl Suchánek.

Dalším důležitým bodem je pak podle Vondráka nastavení pravidel. „Pokud jsou vyčerpány kapacity škol, tak dotyčné dítě se nebude moci zapsat a tím pádem budou lidé muset hledat jiné školy a jiná města,“ řekl Vondrák.

Podle hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického v úterý ministr vnitra Rakušan žádný návrh na změnu dávky z finanční na naturální nepředstavil, přestože o tom záměru mluvil v minulých dnech. Návrh je problematický pro ministerstvo práce a sociálních věcí, uvedl Netolický.

Dodal ale, že „vidí snahu problémy řešit“. Ministerstvo práce a sociálních věcí pod vedením Mariana Jurečky má podle něj návrh na zavedení naturální dávky za příliš komplikovaný, místo toho přišlo s koeficienty postupného snižování dávek.

Kraje podle Netolického vítají změnu ve vyplácení dávek uprchlíkům z Ukrajiny ve výši 5 000 korun. Od úterý 17. května na tyto peníze mají nárok pouze ti žadatelé, kteří doloží razítko o překročení hranic Ukrajiny a schengenského prostoru.

Mimořádně se schází vláda, jedná Ústřední krizový štáb

Hejtmani v úterý s Rakušanem dál diskutovali také o situaci v Praze, která si stěžuje na vyšší zatíženost uprchlíky. Primátor Prahy Zdeněk Hřib dal v minulém týdnu vládě ultimátum, když řekl, že pokud vláda do úterý tohoto týdne nezahájí práce na vytvoření systému rozdělení uprchlíků do krajů, Praha uzavře své asistenční centrum ve Vysočanech.

Zda k tomu dojde, zatím není jasné, protože v úterý v podvečer mimořádně o situaci a dalším řešení uprchlické krize jedná vláda a následně ve středu ráno pražský krizový štáb. Hřib vyzval k tomu, aby situaci řešil premiér Petr Fiala.

Rakušanův mluvčí Jakub Veinlich řekl, že na úterní schůzce na jednání hejtmanů a ministerstva o povinných relokacích nedošlo. Rakušan bude o uprchlících jednat s Hřibem ještě samostatně a problém bude řešit také Asociace krajů. Ta se sejde ve středu na pravidelné schůzce v Čeladné na Frýdecko-Místecku.