Okamura navrhuje škrtnout armádě výdaje 7,5 miliardy na nezahájené investice

Jak politici Motoristů sobě, tak SPD vyjádřili nespokojenost s výší navrženého schodku.
Předseda Sněmovny a SPD Tomio Okamura dorazil na jednání s návrhem, kde snížit navržený schodek o 7,5 miliady korun. Ušetřil by na výdajích na dosud nezahájené investice. Připustil, že by tím výdaje na obranu klesly na 1,96 procenta HDP, tedy pod 2 procenta HDP, která stanoví platný zákon. Okamura k tomu novinářům řekl, že bývaláv vláda Petra Fialy nedávala ani tolik.
Šéf Motoristů, ministr zahraničí Petr Macinka před dvěma týdny řekl, že schodek by měl být nižší alespoň o 20 miliard. „Úspory je možné najít spíš v řádu jednotek miliard,“ reagovala na to Schillerová.
A premiér a šéf ANO Andrej Babiš to tento týden po jednání vlády vyjádřil j ještě pregnantněji. „Deficit je jeden z nejnižších v Evropské unii,“ řekl Babiš. „Nebudeme dávat dárečky, budeme investovat do lidí,“ prohlásil.
Přesto nějakou změnu ještě očekávat lze. I když je ANO dominantní silou ve vládě, hlasy poslanců SPD a Motoristů sobě k prosazení svých záměrů potřebuje.
Návrh rozpočtu na příští rok bude vláda schvalovat v pondělí 21. září, do konce září musí návrh poslat do Sněmovny. V prvním čtení budou poslanci o základních parametrech rozpočtu rozhodovat 21. října, tedy po druhém kole senátních voleb.
Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura tento týden řekl, že strany směřují k dohodě na rozpočtu podle představ jeho hnutí a tvrdil, že to zahrne i omezení dávek Ukrajincům, kteří v Česku získali dočasnou ochranu kvůli válce, kterou rozpoutalo Rusko proti Ukrajině na jejím území, jehož část také okupuje.
Motoristé sobě dříve zmiňovali, že chtějí kvůli úsporám řešit rozpočet zdravotnictví, školství či dopravy. „Jsme připraveni navrhovat znovuzavedení karenční doby, pokud dojdeme k nějaké rozumné dohodě,“ řekl minulý týden ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný. Ale s nápadem, aby zaměstnanci znovu v prvních třech dnech nemoci nedostávali žádné peníze, zatím v koalici nepochodili.
Dohodnout se koalice musí třeba na tom, jak v příští roce porostou důchody. „My samozřejmě trváme jako SPD na tom, abychom navýšili ty důchody od ledna nad zákonnou valorizaci, protože 270 Kč je málo, a to opravdu důchodcům nestačí,“ řekl ve středu Okamura. „My neustále ve vládní koalici tlačíme na to, aby ta valorizace byla vyšší. Proto i na minulé koaliční radě už jsme začali mluvit o dvou variantách. Já jsem říkal, že by byla možností jednorázová částka všem důchodcům,“ řekl šéf SPD.
Koaliční lídři se budou bavit i o tom, kdy zařadí na jednání Sněmovny návrh vlády na zrušení poplatků České televizi i Českému rozhlasu a jejich nahrazení financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.