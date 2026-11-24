Místopředseda SPD Radim Fiala pro novináře upřesnil, že SPD bude usilovat o přesunutí 1,5 miliardy. „Jde o relativně dost peněz, takže se jdeme poradit, jak to zvládneme a jak to uděláme, protože ministerstvo zemědělství je nutně potřebuje,“ zdůvodnil.
Podle Okamury se o přesunu peněz jedná už několik měsíců. „Z důvodu sucha a dalších objektivních faktorů mají čeští zemědělci problémy. Je potřeba tuto podporu zajistit,“ řekl před budovou Strakovy akademie. V této oblasti vydal doporučení také sněmovní rozpočtový výbor, podle kterého by se mělo přesunout 452 milionů korun z peněz na společnou zemědělskou politiku a přidat je na podporu vodního hospodářství včetně boje s následky sucha.
Sněmovna schválila základní parametry rozpočtu v prvním čtení 22. října hlasy vládní koalice ANO, SPD a Motoristů sobě. Tím návrh postoupil do další fáze projednávání. Poslanci už nemohli měnit celkové příjmy, výdaje ani výši schodku, mohli však navrhovat přesuny peněz mezi jednotlivými kapitolami.
Vyšší stovky milionů korun by se mohly přesunout také na ministerstvo sportu, prevence a zdraví, které vede Boris Šťastný z hnutí Motoristé sobě. „S tím souhlasíme. Myslím si, že sport potřebuje peníze jako každé jiné odvětví v Česku a v poslední době byl velmi bídně financovaný,“ dodal Fiala.
Sněmovna bude ve druhém čtení projednávat návrh rozpočtu ve středu. Politici si tak na dnešním jednání chtějí také ujasnit priority vládní koalice na plánované schůzi Sněmovny.
Hnutí SPD chce na jednání už nyní otevřít také možnou podobu rozpočtu na rok 2028, který chce snížit o desítky miliard. Ministryně financní Alena Schillerová (ANO) už dříve uvedla, že návrh hodlá projednat v listopadu. „Právě proto se na to budu ptát, zda-li už to paní ministryně má připravené k diskusi na koaliční radě. Na té minulé jsem řekl základní mantinel, že SPD má v programu nezvyšování přímých daní českým občanům, to znamená třeba zvyšování daně z příjmu,“ dodal lídr SPD.
Další téma koaliční rady bude podle Okamury debata o koncesionářských poplatcích pro veřejnoprávní média. „Zadali jsme už konkrétní rozpracování jednoho řešení,“ prohlásil. O jaké konkrétní řešení se jedná, zatím odmítl sdělit. Zopakoval slova premiéra Andreje Babiše (ANO) o tom, že se podoba nového financování České televize a Českého rozhlasu zveřejní až v lednu před druhým čtením zákona.
Mezi další témata patří příprava zákonu o financování neziskových organizací. Ministr zahraničí Petr Macinka už v březnu připomněl, že je tento bod v programovém prohlášení vlády, a proto ho chtějí Motoristé prosadit. „Návrh už je víceméně hotov, ale měli bychom ho projednat,“ dodal Okamura.