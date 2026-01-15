Poslanci budou pokračovat v debatě k důvěře vládě, mají mít i interpelace

Jednání o důvěře vládě začalo v úterý odpoledne, kdy vystupovali především politici koalice – Babiš a ministři, zatímco ve středu se u řečnického pultu střídali hlavně opoziční poslanci.
Výsledek hlasování je přitom všem dopředu jasný. Vládu Andreje Babiše podporuje 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě a důvěru Sněmovny tak i přes výhrady opozice získá. SPD hlasy slíbila, když ji premiér Babiš ujistil, že bude pokračovat debata o muniční iniciativě na pomoc Ukrajině, která hnutí Tomia Okamury vadí. K získání důvěry stačí Babišově vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců.
„Česká republika, čeští občané budou pro naši vládu na prvním místě. Naším cílem je sebevědomá, bezpečná, prosperující a úspěšná Česká republika. Prostě, aby se naše země stala inspirací ostatním zemím a tím nejlepším místem pro život na celé planetě,“ řekl poslancům Babiš.
„Programové prohlášení se tváří, jako by v Evropě neprobíhala válka,“ vytkl vládě bývalý premiér a končící předseda ODS Petr Fiala. „S Robertem Ficem a Viktorem Orbánem vytvořili klub tří zemí, které se odmítají chovat zodpovědně, ačkoliv patří mezi země, které jsou nejvíce ohroženy ruskými výboji. Česká republika se tak odvrací na východ, vymlouvá se a nedokáže stát plně po boku spojenců,“ řekl o Babišovi jeho předchůdce Petr Fiala.
„Tahle vláda nebude akceschopná a premiér, který sliboval silné Česko, premiér, který sliboval, jakým bude silným premiérem a porovnával se s tím minulým, s premiérem Fialou, vytvořil koalici, která tady vznikla především proti tomu, aby se politici vydávali k trestnímu stíhání. A on se tak stal rukojmím, stal se rukojmím extremistů a Motoristů,“ prohlásil šéf hnutí STAN Vít Rakušan.
Koalice chce po hlasování o důvěře vládě prosadit také stanovisko Sněmovny k jmenování členů vlády. Požadují to Motoristé kvůli tomu, že prezident Petr Pavel odmítl jejich kandidát na ministra životního prostředí, poslance a čestného prezidenta Motoristů sobě Filipa Turka.