Nestačí jim, že do ní podle dohody koalice nemá jít ani koruna z českého státního rozpočtu. Například poslanec Jaroslav Foldyna řekl, že kvůli tomu váhá se svým hlasováním o vlády.
K získání důvěry ale stačí vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců a koalice ANO, SPD a Motoristů má pohodlnou většinu. Jednání o důvěře začne 101. den od říjnových voleb, po nichž koalice vznikla.
Opozice požaduje, aby se Sněmovna distancovala od novoročního projevu Okamury
Pět opozičních stran se předtím pokusí prosadit zařazení návrhu, v němž by se Sněmovna distancovala od novoročního projevu předsedy Sněmovny, šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru.
ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 ovšem disponují jen 92 poslanci, a tak nemají bez pomoci některých vládních poslanců to prosadit.
Opoziční kluby také odevzdají návrh na Okamurovo odvolání z čela Sněmovny. Zatím není jasné, kdy by o návrhu mohli poslanci jednat.
„Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku,“ řekl předseda Sněmovny a SPD ve svém novoročním projevu. Bruselský vlak podle něj míří ke třetí světové válce. Urážel také Ukrajince a jejich prezidenta Volodymyra Zelenského.
„Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii,“ řekl v projevu Okamura.