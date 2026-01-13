Poslanci začnou jednat o důvěře vládě, Babiš zamíří za poslanci SPD

  6:37aktualizováno  6:37
Vláda Andreje Babiše, která se opírá o 108 poslanců ANO, SPD a Motoristů sobě, požádá poslance o důvěru. Čeká se velmi dlouhé jednání a hlasování nejdříve ve středu večer. Babiš před hlasováním o důvěře vládě zamíří za poslanci SPD. Někteří od něj totiž žádají vysvětlení toho, proč se vláda rozhodla pokračovat v muniční iniciativě pro Ukrajinu.

Premiér a předseda ANO Andrej Babiš ve Sněmovně | foto:  Petr Topič, MAFRA

Nestačí jim, že do ní podle dohody koalice nemá jít ani koruna z českého státního rozpočtu. Například poslanec Jaroslav Foldyna řekl, že kvůli tomu váhá se svým hlasováním o vlády.

K získání důvěry ale stačí vládě hlasy nadpoloviční většiny přítomných poslanců a koalice ANO, SPD a Motoristů má pohodlnou většinu. Jednání o důvěře začne 101. den od říjnových voleb, po nichž koalice vznikla.

Opozice požaduje, aby se Sněmovna distancovala od novoročního projevu Okamury

Pět opozičních stran se předtím pokusí prosadit zařazení návrhu, v němž by se Sněmovna distancovala od novoročního projevu předsedy Sněmovny, šéfa hnutí SPD Tomia Okamuru.

ODS, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a TOP 09 ovšem disponují jen 92 poslanci, a tak nemají bez pomoci některých vládních poslanců to prosadit.

Opoziční kluby také odevzdají návrh na Okamurovo odvolání z čela Sněmovny. Zatím není jasné, kdy by o návrhu mohli poslanci jednat.

„Věřím, že naše republika vyskočí z bruselského vlaku,“ řekl předseda Sněmovny a SPD ve svém novoročním projevu. Bruselský vlak podle něj míří ke třetí světové válce. Urážel také Ukrajince a jejich prezidenta Volodymyra Zelenského.

„Západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata, ať si kradou, ale už ne z našeho, ať taková země není v Evropské unii,“ řekl v projevu Okamura.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.