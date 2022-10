ANO chce v Praze odstavit Hřiba. Navrhuje SPOLU podporu menšinové rady

Podle pražského ANO by v současné době bylo vhodné, aby vznikla menšinová rada. „Protože současným natahováním povolebního jednání hrozí, že současná rada bez mandátu bude i nadále v Praze rozhodovat o celé řadě koncepčních tisků či zahajovat úplně nové projekty, na které nemá politický mandát, přicházíme s nabídkou směřovanou vítězi voleb, a to k zahájení jednání o vyslovení časově omezené podpory menšinové radě města,“ uvedli zástupci ANO v prohlášení.

Patrik Nacher @PatrikNacher Výzva pro Prahu.

Více než 5 týdnů trpělivého čekání po komunálních volbách a 5 dnů před ustavujícím jednáním zastupitelstva, kdy není jasná koalice, přicházíme s výzvou k jednání o časově omezené podpoře menšinové Rady města, složené ze zastupitelů, jež prošli těmito volbami

⬇️⬇️ https://t.co/Rm3Ef9GoVc oblíbit odpovědět

„Já o tom nic nevím, jsem mimo Prahu. Budu reagovat, až se něco dozvím oficiálně a ne od redaktorky,“ řekl iDNES.cz Bohuslav Svoboda, lídr pražské kandidátky SPOLU.

V případě vzniku menšinové rady by skončila rada primátora Zdeňka Hřiba (Piráti), jehož strana skončila ve volbách třetí a v povolebním vyjednávání postupuje společně s Praha sobě Jana Čižinského.

Pokud by SPOLU přistoupilo na nabídku ANO, považoval by to Zdeněk Hřib za obdobu „někdejší opoziční smlouvy“.

„SPOLU má od nás jasnou nabídku na vytvoření koalice demokratických stran respektující výsledek voleb a počty zvolených zastupitelů. Jasně jsme také deklarovali, že respektujeme požadavek SPOLU na obsazení funkce primátora, který má právo veta a nemůže být proto svou radou prakticky přehlasován.“

Představitelé SPOLU mají dle Hřiba od nich na stole i návrh konkrétních termínu na jednání hned v pondělí.

Piráti a Praha sobě chtějí jednat o rozpočtu

Piráti a Praha sobě vydali prohlášení, kde doufají v další jednání s vítězným SPOLU. Hlavním tématem má být rozpočet. Kdyby se město ocitlo v rozpočtovém provizoriu, byly by v něm automaticky i radnice městských částí, jejichž rozpočet závisí na celoměstském.

„V této situaci považujeme za jedinou realistickou cestu k sestavení demokratického funkčního vedení Prahy, aby se naše strany setkaly na společném jednání bez dalších předběžných požadavků a pokusily se ve věcné debatě najít uspořádání umožňující sestavení koalice demokratických stran, která se domluví na programu pro rozvoj Prahy na následující období a ve které budou fungovat mechanismy umožňující vyváženou spolupráci,“ uvedli Piráti a Praha sobě v prohlášení.

Jedním z hlavních témat má být jednání o schválení rozpočtu Prahy. „S ohledem na to, že v rozpočtovém provizoriu nesmí být zahajovány žádné investiční akce, by taková situace měla dalekosáhlé dopady. V kontextu aktuální makroekonomické situace by šlo o nezodpovědný hazard,“ píše se v prohlášení.

V rozpočtovém provizoriu může město či radnice každý měsíc hospodařit pouze s dvanáctinou svého předchozího rozpočtu.

Koaliční vyjednávání začala v Praze hned po volbách v neděli 2. října, kdy se odpoledne sešli Piráti, Praha sobě a STAN a večer SPOLU se STAN. Od té doby se několikrát sešli Piráti se SPOLU, které jednalo také s ANO. Piráti a STAN několikrát žádali o přibrání Prahy sobě k jednáním, což SPOLU odmítá.

Komunální volby v Praze letos vyhrála koalice SPOLU, získala v 65členném zastupitelstvu 19 mandátů. Druhé skončilo ANO se 14 mandáty. Třetí Piráti budou mít 13 zastupitelů. Čtvrtá Praha sobě má 11 mandátů, pět zastupitelů bude mít na pátém místě STAN. Šesté je SPD se třemi mandáty.