Poslanecký klub ANO stojí za Babišem. Hlasování o důvěře vlády proběhne za týden

18:38

Předseda ČSSD Jan Hamáček jednal z prezidentem Milošem Zemanem zhruba hodinu a půl. „Z mého pohledu je evidentní, že opozice sice vyzvala k vyslovení nedůvěry vládě, ale sama přiznala, že nemá plán B a netuší, co by se dělo potom. Pokud by vláda padla, bude mít klíčovou roli prezident a chci znát jeho názor," řekl Hamáček serveru Aktuálně.cz.