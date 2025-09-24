Jurečka po jednání řekl, že by růst platů u lidí ve veřejné sféře mohl být o 9 procent, u lépe placených o 5 procent.
Vláda by měla rozhodnout o návrhu státního rozpočtu na příští rok až příští týden. Do Sněmovny ho musí poslat do konce září. Pokud se po volbách kabinet změní, dá se čekat, že bude chtít rozpočet ještě předělávat.
„Naším cílem je férový růst platů. Je to investice do lidí, veřejné správy, školství, zdravotnictví, kultury i bezpečnosti celé země,“ prohlásil předseda ČMKOS Josef Středula.
„Výsledek se týká více než 600 000 zaměstnanců. Jednání ukáže, zda vláda vyslyší oprávněné požadavky odborů, nebo budeme jednat s příští vládou,“ napsal lídr odborové centrály. Ve veřejném sektoru loni pracovalo asi 675 tisíc lidí.
Odbory požadují pro méně placené přidání o 13 procent a pro ostatní o sedm procent. „Přišli jsme s kompromisním návrhem už po předchozím jednání,“ sdělil ráno před jednáním s vládou Středula.
Argument vlády, že na plošný růst nejsou peníze, odbory odmítají. Podle ČMKOS je možné získat prostředky například zrušením paušální daně nebo návratem k původnímu limitu pro registraci DPH.
Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se už v červenci shodli na tom, že by hůř odměňované profese a lidé ve státní službě měli dostat přidáno víc než ostatní pracovníci veřejného sektoru. Předáci odborů původně požadovali desetiprocentní růst tarifů pro všechny.