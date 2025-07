Eskalací situace rozumí to, že odborové organizace jsou připraveny přistoupit k celé paletě kroků, a to nehledě na blížící se volby do Poslanecké sněmovny.

Premiér Petr Fiala ve středu řekl, že vláda má představu, jak by přidání ve veřejném sektoru mělo vypadat. Chce si vyslechnout návrhy odborářů. Podle premiéra jednání ukáže, zda se vládní záměr a odborářské návrhy potkají, nebo bude vyjednávání o růstu platů zaměstnanců veřejných služeb pokračovat v dalších týdnech.

Plat ve veřejné sféře stanovují čtyři tabulky s tarify podle vzdělání a délky praxe. První je pro úředníky, pracovníky v kultuře, technické pracovníky či nepedagogické síly ve školství. Druhou se řídí odměňování zdravotníků a sester a pracovníků v sociálních službách, třetí se používá pro lékaře a zubaře a čtvrtá pro učitele. Vlastní tabulku mají ještě státní zaměstnanci.

O emisních povolenkách i o využití eurodotací

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů kromě debaty o platech ještě předtím projednají analýzy zavedení emisních povolenek či priority pro využití evropských dotací po roce 2027.

Česko zaslalo Evropské komisi požadavky na změnu obchodování s emisními povolenkami s označením ETS2 v dopravě a vytápění budov. Ty mohou zdražit pohonné hmoty i některé druhy vytápění. Dokument podepsalo dalších 17 států Evropské unie. Žádají nastavení mechanismu, který by omezil výkyvy cen povolenek.

Snaze Fialovy vlády o revizi nových emisních povolenek nevěří předseda stínové vlády ANO Karel Havlíček.

„Je to hra. Vládní koalice ve skutečnosti vždy v klimatických opatřeních odsouhlasila nejtvrdší klimatická řešení,“ řekl Havlíček.