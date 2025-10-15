ANO, Motoristé a SPD řeší program vlády. Euro a emisní povolenky ne, EET ano

„Máme první jednání o programu. Je to takový první krok, který by měl vést k nějakému výsledku, který se obvykle nazývá programové prohlášení vlády,“ řekl předseda Motoristů sobě Petr Macinka.
„Nepřipadá v úvahu jakákoli diskuse o vystoupení z EU nebo z NATO. A to i ve smyslu referenda. Toto je akceptováno našimi potenciálními koaličními partnery,“ řekl tento týden po jednání s Motoristy sobě na Chodově první místopředseda ANO Karel Havlíček.
Motoristé chtějí vyjednání trvalé výjimky pro Česko z povinnosti přijmout euro
Na čem se ANO, SPD a Motoristé sobě hladce shodnou, je odmítnutí eura. Jakoukoli případnou podporu příští vládě Motoristé podmíní tím, že součástí jejího programového prohlášení bude závazek okamžitě zahájit formální proces směřující k vyjednání si trvalé výjimky z povinnosti přijmout euro.
Od nové koalice, pokud vznikne, lze čekat vymezení vůči současné politice Evropské unie. „Evropská klimatická politika, energetická politika a migrační politika ženou Evropu hlavou proti zdi,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz Havlíček. Nová vláda podpoří odklad konce aut na spalovací motory a vymezí se proti emisním povolenkám. Odmítne nové emisní povolenky ETS 2, které by mohly výrazně zvýšit náklady pro domácnosti.
ANO už dříve řeklo, že je odmítne jako jednu z prvních věcí a že česká vláda napíše Evropské komisi, že je nezavede do českého práva.
„Budeme prosazovat výjimky pro ČR z uhlíkových daní nařizovaných Bruselem, například nové emisní povolenky na paliva a na individuální osobní automobilovou dopravu. Odmítáme zavedení emisních povolenek na pohonné hmoty,“ má v programu i hnutí SPD.
Naopak se vrátí elektronická evidence tržeb v inovované podobě. „Má-li být EET účinná, tak by měla být pro všechny segmenty,“ říká Havlíček.
„Nejsme příznivci EET, ale vnímáme, že pro hnutí ANO je to velmi významná věc. Motoristé se budou pokoušet tak, jak máme v programu, hledat výjimky zejména pro malé podnikatele,“ řekl v úterý šéf poslanců Motoristů sobě Boris Šťastný.
Více času pro domácí uhlí
Motoristé do jednání o programu vznikající vlády vnesou i to, že by se mělo déle využívat domácí uhlí.
„My máme svůj vlastní zdroj energie, my máme uhlí, proč bychom dováželi pětkrát, šestkrát předražený LNG, aby na tom někdo super vydělával, ale mimo Českou republiku, to je prostě nesmysl,“ řekl ekonom a nový poslanec Motoristů sobě Vladimír Pikora v létě na sjezdu strany.
„My budeme bojovat o to, abychom kromě toho, že zachráníme jádro, zachraňovali i to nejlevnější, co máme u nás doma. Je to uhlí,“ řekl také na sjezdu v Olomouci nově zvolený poslanec za Motoristy Filip Turek. A rozsáhle o tom Motoristé píší i ve svém volebním programu.
Porozumění v tomto u hnutí ANO najdou. „Neodstavíme uhelné elektrárny, dokud nebude k dispozici dostatek dalších stabilních zdrojů energie. Zabráníme výpadkům v dodávkách elektřiny a tomu, že se staneme zcela závislými na dovozech elektřiny,“ napsalo do volebního programu i ANO.
Rozpočet, jednací řád, stavební zákon. Návrhy, které spěchají
Zástupci ANO, SPD a Motoristů sobě mají diskutovat o některých návrzích zákonů, jejichž rychlé projednávání považují za nezbytné. Půjde třeba o návrh rozpočtu nebo o sněmovní jednací řád.
„My budeme řešit zákony, které nezbytně musí jako jedny z prvních odejít do legislativního procesu,“ řekla v úterý místopředsedkyně ANO Alena Schillerová.
„V rámci koaliční rady zahájíme debaty o programových prioritách jednotlivých stran a přípravu programového prohlášení vlády,“ řekl v úterý Šťastný. Vznikající koalici vadí to, že vláda po volbách neposlala do Sněmovny opět návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda ho sice před volbami předložila, jak jí ukládá zákon, ale po nich spadl návrh pod stůl a po volbách už ho znovu předkládat nechce.
Podle Schillerové bude předmětem jednání i sněmovní jednací řád a snaha vrátit do Sněmovny kulturu, která v ní podle ní nebyla. Jde hlavně o zdlouhavá noční jednání, která provázela uplynulé volební období.
Místopředseda ANO Havlíček v rozhovoru pro iDNES.cz také řekl, že změna stavebního zákona musí být schválena okamžitě po vzniku nové vlády.
„Prioritně musíme řešit nášlapné miny, které tady jsou v oblasti chybějících zdrojů na dopravu a toho skandálu, který udělala vláda s tím, že nemá krytý rozpočet na dopravu se státním rozpočtem,“ uvedl první místopředseda ANO.
Babiš minulý týden prohlásil, že je potřeba změnit zákon o rozpočtové odpovědnosti, aby mohly být peníze uvolněny. To se ale nelíbí šéfovi Motoristů Petru Macinkovi. „To by pro nás byl velký problém,“ napsal iDNES.cz. Motoristé sobě před sněmovními volbami slibovali vyrovnaný rozpočet do čtyř let.
„Každá odpovědná vláda chce snižovat deficit. Chybí desítky miliard korun ve Státním fondu dopravní infrastruktury. Vláda není připravena to dát to Sněmovny, což já považuji za něco neuvěřitelného,“ řekl Havlíček.