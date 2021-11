Jsme připraveni ihned převzít odpovědnost, řekl budoucí premiér Fiala. Piráti ještě řeší náhradu za Michálka

Lídři se sešli poté, co Piráti schválili vstup strany do vlády. Ještě musí obsadit místo ministra pro legislativu, když do vlády odmítl jít šéf poslaneckého klubu Jakub Michálek. I jméno jeho náhradníka bude muset schválit celostátní fórum Pirátů.

Vedení TOP 09 v úterý schválilo nominace na dva posty ve vládě. TOP 09 ve vládě obsadí funkci ministra zdravotnictví a ministerský post bez portfeje pro vědu, výzkum a inovace. Novým ministrem zdravotnictví má být místopředseda strany Vlastimil Válek, pozicí ministryně pro vědu, výzkum a inovace má zaujmout Helena Langšádlová.