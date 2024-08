Odbory zkusí naposledy přesvědčit vládu, ať přidá na platy už od září

Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhlo původně zvednout tarify o sedm procent, nebo o deset procent zhruba polovině zaměstnanců veřejné sféry a státu. Potřeba by na to do konce roku bylo asi 4,6 miliardy korun, nebo 6,6 miliardy navíc.

Odboráři a zástupci vlády spolu jednali už minulý týden. Dohodli se na tom, že jednotlivé resorty do úterý přezkoumají, kolik peněz ve svých pokladnách by mohly do konce roku případně do zvýšených tarifů přesunout. Ministr práce Marian Jurečka řekl, že vláda by podle finančních možností ministerstev pak návrh svého nařízení případně upravila a o zářijovém růstu platů rozhodla ve středu.

Platové tarify ve veřejné sféře stanovuje pět tabulek. Vlastní tabulku pak mají ještě státní zaměstnanci.

Ministerstvo práce navrhovalo od září upravit dvě tabulky, a to tu nejnižší a tu státní. Tarify by se tak zvedly asi 359 900 úředníků, pracovníků v kultuře, technických pracovníků v sociálních službách a ve zdravotnictví či nepedagogů ve školství a asi 70 400 zaměstnanců státu. Zbývající zhruba polovina z 846 300 lidí, kteří pracují ve veřejné sféře, by měla dostat přidáno od ledna. Na navýšení sumy na platy v rozpočtu na příští rok má vláda podle premiéra shodu.

Odbory si stěžují na pokles reálných výdělků z posledních let kvůli vysoké inflaci. Požadují od září navýšení tarifů ve všech tabulkách, tedy i pro sociální služby, zdravotní sestry, lékaře a učitele. Další přidání žádají od ledna. Osm z 13 odborových svazů je kvůli tomu ve stávkové pohotovosti.