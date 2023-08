Odboráři a zaměstnavatelé brání daňové zvýhodnění benefitů zaměstnanců

„Připravili jsme konsolidační, ozdravný balíček z mého hlediska velmi dobře. Nemůže nikdo očekávat, že změny, které uděláme mezi prvním a druhým čtením, budou velké nebo principiální,“ zopakoval naposledy v pondělí premiér a předseda ODS Petr Fiala.

Odbory a podnikatelé prosazují společně devět bodů. Patří mezi ně kromě zachování daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů třeba i to, aby zůstalo daňové zvýhodnění členských příspěvků odborové organizaci.

Odbory a zaměstnavatelé také od vlády požadují, aby nerušila daňové osvobození plynu při energeticky náročné výrobě, například v metalurgii. „Chceme, aby tam zdanění nebylo žádné. Energetický průmysl je už zatížený emisními povolenkami,“ řekl iDNES.cz prezident Svazu průmyslu a dopravy Jan Rafaj.

Návrhy zaměstnavatelů a odborů posoudí vládní koalice společně s návrhy jednotlivých vládních stran. „Já určitě chci hledat dohodu se sociálními partnery a kompromis, který by ještě upravil některé parametry sociálních zaměstnaneckých benefitů, zde si myslím, že určitý prostor je,“ uvedl už dříve pro iDNES.cz ministr práce a sociálních věcí a předseda lidovců Marian Jurečka.

Balíček obsahuje šest desítek novel. Peníze do rozpočtu má přinést například opětovné zavedení nemocenského pojištění pro zaměstnance ve výši 0,6 procenta z hrubé mzdy. Do rozpočtu to má přinést dodatečných 11,9 miliardy korun. Koalice počítá i s rušením řady daňových výjimek.. „Je to přijatelná cena za budoucí prosperitu Česka,“ řekl dříve premiér Fiala.

Úsporný balíček počítá také s tím, že nově budou dvě sazby DPH 12 a 21 procent. Pro potraviny bude sazba 12 procent a nulové zdanění má platit pro knihy.

Všechna opatření mají v příštím roce podle vlády zlepšit bilanci rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Za dva roky má jít dohromady o 150,7 miliardy korun.