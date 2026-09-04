Státní zastupitelství nedalo parlamentní komisi spis k Dozimetru, Rajchl se zlobí

„My jsme intenzivně komunikovali s Vrchním státním zastupitelstvím v průběhu prázdnin, poslali jsme první žádost, na tu nám odpověděli negativně, poslali jsme i druhou žádost, která byla velmi precizně právně odůvodněná, i přesto byla i podruhé zamítnuta,“ stěžoval si Rajchl.
„My jsme přesvědčeni, že současné ustanovení jednacího řádu Poslanecké sněmovny, konkrétně § 48, odst. 4, nám dává dostatečné zmocnění a zároveň poskytuje dostatečnou právní základnu pro státní zastupitelství, aby nám tyto materiály poskytlo. Přesto se tak nestalo a my se logicky s tím budeme muset vypořádat, protože v žádném případě nechceme, aby to naše jednání bylo neúspěšné,“ řekl poslanec za SPD.
Komise se usnesla na tom, že pošle žádost o poskytnutí spisů soudům, u kterých v současné době je aktuálně vedeno řízení v kauze Dozimetr.
„Současně se komise usnesla, že navrhne legislativní změnu trestního řádu, aaby zpřesnila podmínky poskytování součinnosti ze strany orgánů činných v trestním řízení pro jakékoli jednání, ať už současné, nebo i budoucích sněmovních vyšetřovacích komisí, které vzniknou,“ dodal Rajchl.
„My o ten spis budeme usilovat a ten spis dostaneme,“ řekl předseda parlamentní komise. Předpokládá, že se to komisi povede nejpozději do začátku příštího roku.
Rajchl nemá právo nás cenzurovat, říká člen komise za hnutí STAN Papajanovský
Člen parlamentní komise za hnutí STAN Jan Papajanovský řekl, že se ani nediví, že Vrchní státní zastupitelství spis neposkytlo. „Podle mého názor není příliš pravděpodobné, že by nám ten spis poskytl soud,“ řekl Papajanovský.
Za novináři okomentovat jednání komise přišel, i když mu to komise zakázala. „Já mám teď zakázáno vám ten komentář dávat, protože komise se usnesla na tom, že řadoví členové nemohou komentovat její jednání. My jsme s tím vyjádřili nesouhlas, já jsem s tím vyjádřil nesouhlas, protože Rajchl nemá právo nás cenzurovat,“ řekl Papajanovský.
„My jako zástupci opozice jsme se tam zřetelně vymezili proti tomu, abychom nějakým způsobem zasahovali do činnosti vrchního státního zastupitelství, do toho, abychom zasahovali do činnosti nezávislé justice. Takže určitě to není tak, že bychom se všichni shodli na tom, že budeme skákat, jak pan Rajchl píská,“ ohradil se poslanec STAN.
„Pan Rajchl je absolutně neschopný vést tu komisi, což je možná nakonec dobře, protože kauza má být vyšetřená, ale nemá být vyšetřena v zpolitizovaném procesu,“ řekl novinářům Papajanovský.
Komise by měla prověřit okolnosti, souvislosti a úřední fungování Dopravního podniku hlavního města Prahy, středočeských krajských silničářů a Všeobecné zdravotní pojišťovny.
V korupční kauze Dozimetr se zpovídá před soudem šest mužů v čele s podnikatelem Michalem Redlem. Všichni vinu odmítají. Mezi obžalovanými je i bývalý náměstek pražského primátora za STAN Petr Hlubuček.
Obžaloba klade mužům za vinu účast na organizované zločinecké skupině, přijetí úplatku, podplacení, praní špinavých peněz a také nedovolené nakládání s drogami.
Redlovi navrhl žalobce uložit desetiletý a Hlubučkovi osmiletý trest. Čtyři další muže už Obvodní soud pro Prahu 9 pravomocně uznal vinnými a potrestal podmíněnými či peněžitými tresty.
Kvůli kauze skončil v roce 2022 ve funkci Hlubuček a kvůli úzkým kontaktům s Redlem i tehdejší ministr školství za STAN Petr Gazdík.
V komisi působí osm poslanců vládní koalice – pět za ANO, dva z SPD a jeden z klubu Motoristů sobě. Pět opozičních stran má v komisi, která má od Sněmovny mandát do března 2027, po jednom zástupci.
„Předpokládám, že předstoupím před plénum Sněmovny, aby nám ten mandát prodloužila,“ řekl v pátek ve Sněmovně Rajchl.
Předseda komise za SPD Jindřich Rajchl odmítá, že by komise suplovala trestní řízení. Chce se koncentrovat na procesní kroky a na to, jakou nápravu je v této oblasti třeba podniknout. Členové komise se mají scházet v pátek v týdnech, kdy se konají jednání výborů v dolní komoře parlamentu.