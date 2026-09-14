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Pavel se na Hradě setká s Babišem, budou jednat o zahraniční politice

  6:56aktualizováno  6:56
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Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Premiér Andrej Babiš dorazil na schůzku s prezidentem Petrem Pavlem na Pražský...
Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)
Setkání prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem na Pražském hradě...
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Prezident Petr Pavel bude na Pražském hradě jednat o zahraniční politice, aktuálních tématech a své účasti na Valném shromáždění OSN s premiérem Andrejem Babišem. Setkají se po vyzvednutí korunovačních klenotů z Korunní komory svatovítské katedrály.

Pavel s Babišem se setkali naposledy na konci srpna po zasedání Bezpečnostní rady státu. Premiér pak uvedl, že se schůzka konala na prezidentovu žádost a že hovořili o kybernetické bezpečnosti a také o zahraničních cestách.

„Pan premiér souhlasil s tím, že je potřeba, abychom se scházeli, abychom koordinovali zahraniční politiku. A já to považuji za dobrý začátek ke změně, která, jak věřím, nastane,“ řekl Pavel v předtočeném rozhovoru pro CNN Prima News.

„Pavel mě požádal o schůzku, tak jsem mu samozřejmě vyhověl,“ potvrdil ve svém nedělním videu premiér. „S panem prezidentem se samozřejmě budeme scházet podle potřeby a témat,“ řekl předseda vlády.

V posledním půlroce přitom byly vztahy mezi Pavlem a Babišovou vládou napjaté, rozpory prohloubil spor o vedení české delegace na summit NATO v Ankaře, kam nakonec jeli prezident i premiér.

Od ledna se ke koordinaci zahraniční politiky neschází nejvyšší ústavní činitelé, Babiš po návratu z Turecka odmítl Pavlův návrh na obnovení schůzek a opakovaně tvrdil, že Pavel vede kampaň za znovuzvolení.

Možnost účastnit se pondělního jednání Pavla s Babiš měl i ministr zahraničí a šéf Motoristů sobě Petr Macinka, který byl také pozvaný, ale na Hrad nakonec nedorazí. S prezidentem se uvidí koncem týdne u příležitosti návštěvy jordánského krále.

Pavel se do New Yorku chystá za týden jako šéf české delegace na summitu ODS. Zamířit tam má i ministr Macinka.

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