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Krásná většina, vtipkoval Hlaváček. STAN v Praze jedná jako první se SPOLU

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  18:16aktualizováno  18:16
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První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k jednání přizval lídra SPOLU pro Prahu Tomáše Portlíka. (12. října 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
První kolo jednání mezi stranami začalo. Petr Hlaváček (STAN) jako první k...
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Vítězné hnutí STAN a druhé SPOLU zahájily po páté hodině v pondělí odpoledne na magistrátu povolební vyjednávání. Lídr Starostů Petr Hlaváček i zástupce koalice SPOLU Tomáš Portlík dorazili v uvolněné náladě, konkrétní obrysy budoucí vlády v metropoli však zatím tají.

Necelé dva dny po sečtení volebních výsledků odstartovala na pražském magistrátu první jednání o budoucí koalici. Jako první k jednomu stolu usedli zástupci vítězného hnutí STAN pod vedením Petra Hlaváčka a koalice SPOLU, kterou do voleb vedl Tomáš Portlík (ODS).

Zástupci obou uskupení dorazili v dobré náladě a na dotazy iDNES.cz před dveřmi jednacího sálu reagovali s humorem. „Přátelé, my vám dneska ještě nic neřekneme. Dejte nám ještě pár dnů. Minule to bylo v únoru,“ glosoval s úsměvem délku dřívějších povolebních vyjednávání Hlaváček.

Dotaz iDNES.cz na křehkost možné koalice Prahy (formace disponují pouze těsnou většinou 34 křesel z celkových 65, pozn. red.), Petr Hlaváček se smíchem přerušil: „Krásnou většinu!“ Na odlehčenou poznámku lídra Starostů okamžitě s úsměvem navázal Tomáš Portlík: „Těsná je jiná. O dvě,“ glosoval fakt, že jim k většině v pětašedesátičlenném zastupitelstvu přebývají dva hlasy.

Na otázku, zda už nyní počítají s přizváním třetího partnera, Tomáš Portlík reagoval s tím, že nejdříve chtějí vše probrat mezi sebou. „My si musíme spoustu říct věcí fakticky mezi sebou a bylo by jako nefér vůči té druhé straně, abychom do médií cokoliv,“ dodal lídr SPOLU.

Petr Hlaváček připomněl, že plánuje jednat postupně s dalšími subjekty. „Já jsem slíbil, že budeme jednat se SPOLU, Prahou sobě a s Piráty. Teď začínáme,“ uvedl Hlaváček s tím, že vyjádření pro média poskytnou až po skončení prvního kola rozhovorů, tedy nejdříve v úterý.

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