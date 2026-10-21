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STAN znovu jedná s Prahou sobě. Scheinherr stále usiluje o spojení s Piráty

  14:32aktualizováno  14:32
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Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026)

Volební štáb Praha sobě. Na snímku Adam Scheinherr. (10. října 2026) | foto:  Jan Zátorský, MAFRA

V Praze pokračují jednání o složení vládnoucí koalice. Podruhé se lídr STAN...
Druhé jednání vítězných Starostů s koalici SPOLU pro Prahu. (15. října 2026)
V Praze pokračují jednání o složení vládnoucí koalice. Podruhé se lídr STAN...
V Praze pokračují jednání o složení vládnoucí koalice. Podruhé se lídr STAN...
76 fotografií
Už podruhé po volbách usednou k jednacímu stolu v Praze zástupci STAN a Prahy sobě. Zatímco lídr Starostů Petr Hlaváček usiluje o koalici se SPOLU pro Prahu a případně i třetím partnerem, Adam Scheinherr (Praha sobě) by raději vládl společně se STAN a Piráty. O případné koalici se rozhodne tento týden. Záležet bude také na tom, jak se shodne zastupitelský klub vítězného hnutí.

Praha sobě nabídla hnutí STAN většinu šesti míst v radě hlavního města a pozici primátora v případné společné koalici s Piráty. Další dvě pozice radních by obsadili Piráti, Praze sobě by zbyla tři místa.

„Koalice STAN, Praha sobě a Piráti je za nás koalicí s nejvyšším možným programovým průnikem, což znamená nejméně hádek a funkční koalici pro další čtyři roky, která bude schopna posouvat důležitá rozhodnutí a doručovat výsledky pro naše město,“ uvedl Scheinherr.

Lídr STAN Petr Hlaváček však označil složení koalice bez SPOLU pro Prahu (ODS + TOP 09) za velmi nepravděpodobnou variantu.

K nabídce Adama Scheinherra se Starostové vyjádří až na středeční schůzce, která se koná od 15 hodin v budově magistrátu. „Na této schůzce osobně předneseme naši nabídku a prodiskutujeme připomínky či návrhy Prahy sobě,“ uvedla pro iDNES.cz zástupkyně hnutí Šárka Kuželová v úterý.

Další postup určí interní schůzka zastupitelů. „Jak jsme avizovali, ve čtvrtek proběhne zasedání zastupitelského klubu STAN. Na tomto klubu seznámíme členy s průběhem vyjednávání a budeme chtít znát jejich názor,“ doplnila Kuželová.

Ve čtvrtek, po zmíněné schůzce, proběhne také další, už třetí schůzka s koalici SPOLU pro Prahu, kterou vede Tomáš Portlík (ODS). Případná dohoda na nové koalici se však očekává nejdříve v pátek.

Výsledky voleb v Praze.

Komunální volby v Praze vyhrálo hnutí STAN, získalo 17 mandátů v zastupitelstvu, které má 65 členů. Druhé skončilo SPOLU rovněž se 17 mandáty. Třetí Praha sobě bude mít 13 zastupitelů a čtvrté ANO 11 mandátů, Piráti získali sedm mandátů. Do zastupitelstva se nedostali vládní SPD a Motoristé. Dosud v Praze vládla koalice SPOLU (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), Pirátů a STAN.

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