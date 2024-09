Bartoš je u premiéra Fialy. Piráti mají seznam bodů pro pokračování koalice

Premiér Petr Fiala jedná s ministrem pro místní rozvoj Ivanem Bartošem o situaci u Pirátů poté, co po debaklu strany v krajských volbách rezignovalo celé vedení Pirátů i Bartoš. Nechce už kandidovat do čela strany. Demisi ale nechystá. „Krajské volby jsem s účastí Pirátů ve vládě nikdy nespojoval,“ uvedl už v pondělí pro iDNES.cz Bartoš a před schůzkou to zopakoval.