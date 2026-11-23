Předsednictvo strany se v polovině listopadu postavilo proti svolání mimořádného volebního kongresu, který žádala děčínská organizace.
Kupka chce dát výrazně větší prostor novým tvářím, v květnu ODS představí nový program na programové konferenci Hlavním tématem ODS má být podle usnesení předsednictva strany ekonomika. Návrhy se mají týkat zdravého hospodaření, daňové reformy, obrany a bezpečnosti, školství a zdravotnictví. Změní se i obsazení a fungování týmů ODS.
Kupka v čele ODS letos v lednu vystřídal bývalého premiéra Petra Fialu, který po prohře koalice SPOLU ve volbách zůstal řadovým poslancem.
Podle volebního modelu agentury Median za říjen ODS oslabila na 10,5 procenta. Nejpopulárnějším opozičním uskupením jsou tak nyní Starostové a nezávislí, jejichž obliba je o osm procentních bodů vyšší.