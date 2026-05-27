Experti, kteří schůzi předčasně opustili, kritizují, že vláda podobu jednání na poslední chvíli změnila. Místo užšího vyjednávání se koná široké setkání k představení změn.
Vládní zmocněnkyně pro lidská práva a předsedkyně poslanců ANO Taťána Malá naopak debatu označila za poměrně konstruktivní. „Byli tam někteří, kteří evidentně úplně ty argumenty slyšet nechtěli, což mě dost mrzí, a odešli následně z toho jednání,“ řekla po jednání.
Situaci je ale podle ní nutné vzít jako příležitost a postavit se k ní čelem. Ocenila, že zainteresovaní ministři jsou připravení k součinnosti. „Jsem přesvědčena, že ta agenda může fungovat efektivně, a já pro to udělám maximum,“ dodala.
Malá uvedla, že Babiš podle ní návrhy expertů na problematiku lidských práv a protidrogovou politiku k vládnímu záměru přesunout agendu posoudí a do pondělí oznámí výsledek. Babiš následně sdělil, že soudí, že experti z vládních rad budou mít v novém uspořádání lepší podmínky pro práci. Rady chce zachovat pod sebou, nadresortní vedení podle něj zůstane zachováno.
Dali nám frontální přednášku, kritizuje Michailidu
O přesunu agend rozhodla minulé pondělí vláda na návrh Babiše a Barthy. S odbory a odděleními by se od července mělo z úřadu vlády přemístit na čtyři ministerstva i zázemí osmi vládních rad. Experti záměr ostře kritizují. Poukazují na to, že převáděná témata se týkají více ministerstev dohromady a je potřeba nadresortní řízení. Žádali vládu o přehodnocení záměru. Podle kabinetu bude fungování efektivnější.
„To jednání vlastně není jednání. To, co se tam dělo, je naprosto nedůstojné. Všechny skupiny – lidskoprávní, za duševní zdraví, za romskou menšinu – byly přesvědčeny, že jdou na jednání v úzkém počtu. Byly připraveny na to, že se budeme bavit. Dostali jsme frontální přednášku, která by nám měla vysvětlit, že přesuny jsou vlastně super nápad,“ řekla ředitelka odborného centra Think tanku Racionální politiky závislostí Jana Michailidu. Ze Strakovy akademie odešla jako první po 45 minutách.
Jednání s několika zástupkyněmi a zástupci lidskoprávních rad se měli původně účastnit Babiš a Bartha. Nakonec na setkání byla také čtveřice ministrů, kteří mají agendy převzít. Na pódiu seděly i Malá a vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Nechyběla vedoucí vládního oddělení politiky duševního zdraví Dita Protopová, která se má od července stát koordinátorkou pro duševní zdraví a protidrogovou politiku. Nahradit má protidrogového koordinátora Pavla Béma. Úřad vlády pozval desítky zástupců organizací a vládních rad a výborů.
S postupujícím časem odcházejících přibývalo. Jednání popsali jako frustrující, smutné, nedůstojné, šaškárnu, absurdní divadlo či destrukci demokratického nastavení státu. Stěžovali si na to, že odpovědi na své otázky nedostali. Žádali analýzu dopadů.
Lidská práva jsou pro mě prioritou, hájí se Babiš
Babiš kritiku odmítá. „Bohužel někteří to pojali tak, že o to vysvětlení asi ani nestáli, protože odešli téměř okamžitě, aniž by si nás vyslechli. Pro mne vždy byla lidská práva, menšiny, duševní zdraví a další agendy prioritami a spousta odborníků během jednání i potvrdilo, že za naší předchozí vlády se jim pracovalo nejlíp,“ uvedl.
„Nevím, proč by to teď mělo být jinak, rady vlády jsou dál pode mnou, dál je řídím a na rozdíl od pana expremiéra Petra Fialy na ně i skutečně chodím a zajímám se o ty problémy a nadresortnost zůstává zachována,“ dodal Babiš.