Senát schvaluje prezidentovy kandidáty Bartoně a Smolka do Ústavního soudu

Senát rozhoduje o nominaci Michala Bartoně a Martina Smolka na ústavní soudce. Přijde je osobně do Senátu představit prezident Petr Pavel, který je nominoval. O souhlasu se jmenováním nových ústavních soudců rozhodnou senátoři v tajné volbě.

„Považoval jsem za solidní, když jsou to mé návrhy, abych je v Senátu sám představil. Udělal jsem to tak u všech předchozích, udělám to i u těch posledních dvou,“ uvedl prezident Pavel na tiskové konferenci po návštěvě Ústeckého kraje.

Bartoň je vedoucí katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Smolek byl vládním zmocněncem u Soudního dvora Evropské unie. Kandidaturu obou podpořil jak senátní výbor pro lidská práva, tak výbor ústavně-právní.

Minulý týden skončil mandát Jaromíra Jirsy, který se stal ústavním soudcem v října 2015. V prosinci skončí funkční období Josefu Fialovi.

Senát by měl také schvalovat návrh o právu být off-line a novelu zákona o komunálních volbách. Projednávat má i návrh, aby Nejvyšší kontrolní úřad získal právo prověřovat hospodaření České televize a Českého rozhlasu.

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

