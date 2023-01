Senát bude schvalovat nominaci Svatoně na nového ústavního soudce

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Prezident Miloš Zeman loni na jaře na místo Šimáčkové navrhoval advokáta Petra Poledníka, to ale Senát neschválil. Svatoňovu kandidaturu podpořily senátní ústavně-právní výbor i výbor pro lidská práva.

Svatoň byl v letech 2001 až 2007 děkanem Právnické fakulty Masarykovy univerzity. Později zastával pozici prorektora pro sociální záležitosti a další vzdělávání. Je odborníkem na ústavní právo a státovědu.

V minulosti byl asistentem ústavního soudce Vojena Güttlera, nyní působí ve stejné pozici u soudce Vladimíra Sládečka.

Senát má projednat také novelu o změnách řízení Národní sportovní agentury. Měla by ´ji nově vést tříčlenná rada v čele s předsedou. Členy rady by jmenovala a odvolávala vláda na návrh premiéra. Na činnost by dohlížela desetičlenná dozorčí komise volená rovným dílem poslanci a senátory. Má to zlepšit činnost agentury, která rozděluje sportovní dotace.