Senát vyzval Babišovu vládu, aby se zasadila o finanční podporu Ukrajině

Hlasovalo pro to 60 ze 76 přítomných senátorů, pro byl jediný ze senátorů ANO Ladislav Václavec, dalších čtrnáct členů klubu se zdrželo, stejně jako jednda členka klubu ODS a TOP 09 Vladimíra Ludková, proti byla pouze nezařazená senátorka Daniela Kovářová.
Senát projednával informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. A to právě v den, kdy na jednání Evropské rady odletěl nový premiér, předseda ANO Andrej Babiš.
Pozici nové vlády k pomoci Ukrajině napadené Ruskem vysvětloval senátorům vicepremiér Karel Havlíček. „Budeme deklarovat to, že nepovažujeme za rozumné, aby tam došlo k přehlasování někoho, protože ty politické důsledky pro Unii jsou velmi, velmi významné,“ řekl.
„V zásadě můžeme podpořit možnost využití tzv. imobilizovaných ruských aktiv na půjčku Ukrajině, na zajištění fungování státu, a to za konkrétních určitých podmínek. Ty podmínky, které tam pan premiér vznese, budou takové, aby byly plně zohledněny belgické obavy. Možná jste zaregistrovali, že se potkal s belgickým premiérem. Jsme toho názoru, že jejich stanovisko dává určitý smysl a je třeba, aby to bylo zohledněno v rámci těch závěrů. A za další, aby záruky, které budou poskytovat členské státy, případné záruky, aby zůstaly plně dobrovolné,“ uvedl vicepremiér.
Podle premiéra Babiše je v této chvíli nejzásadnější role Belgie ohledně případného využití zmražených ruských aktiv. „Nemáme problém podpořit tu možnost, ale nechceme ručit v případě použití aktiv,“ řekl i Babiš těsně před cestou do Bruselu.
„Součástí řešení, které se připravuje v tuto chvíli v Bruselu, musí být bezpečnostní záruky,“ řekl Havlíček.
Senát dal šanci návratu úrazové chirurgie mezi základní obory vzdělávání lékařů
Senát předtím podpořil další projednávání návrh, který má vrátit úrazovou chirurgie po deseti letech znovu mezi základní obory specializačního vzdělávání lékařů. Jejím cílem je zajistit do budoucna dostatek traumatologů. Nyní novelu posoudí senátní zdravotnický výbor.
Vyřazení ze základních specializačních oborů bylo nesprávným krokem, který vedl k poklesu počtu potřebných specialistů a budoucímu ohrožení náležité odborné péče,“ zdůvodnili potřebnost novely senátoři v čele s traumatologem Ivo Trešlem, který byl zvolen za hnutí STAN.
„Potřebujeme zvýšit počet atestací traumatologů,“ řekla senátorka ANO Věra Procházková. Další projednávání a přijetí návrhu podpořil také senátor Jan Pirk z klubu ODS a TOP 09.
Úrazový chirurg je specialista, který je schopen kromě končetinových poranění ošetřit i poranění dutinová, rozpoznat bezprostřední ohrožení života, stanovit priority ošetření a urgentní terapii ihned provést. Specializuje se na záchrany životů a minimalizaci následků úrazů a invalidity, včetně hromadných neštěstí a katastrof.