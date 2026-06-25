Poslance zaměstnají interpelace. Opozice se chce ptát Macinky na ústavní puč

„Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který se včera rozehrál na Pražském hradě, dneska pokračuje v Brně. Dostali jsme usnesení Ústavního soudu, které ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovalo, nebo notifikovali, Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže my zítra doakreditujeme svého druha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO,“ řekl ve středu ve Sněmovně novinářům Macinka.
Písemné interpelace se na plénum dostanou v případě, že jejich autoři z řad zákonodárců nejsou s písemnými odpověďmi spokojeni. Ve sněmovním systému je aktuálně 17 takových interpelací. Projednávání většiny z nich poslanci přerušili už v minulosti kvůli absencím dotazovaných členů kabinetu. Některé z nich míří na premiéra Andreje Babiše, který bude ve čtvrtek v Gdaňsku na konferenci o obnově Ukrajiny.
Dopoledne jsou na programu ve Sněmovně odpovědi na písemné interpelaci a mezinárodní smlouvy.
Přímý přenos jednání Sněmovny