Z jednání o nedůvěře je fraška, vzteká se opozice. Neplačte, opáčil premiér

Pokračuje už druhý den a reálně hrozí, že ani ve středu se poslanci nedostanou ke hlasování. Největší část jednání zatím spolkla vystoupení ministrů, kteří mají právo na přednostní vystoupení.

Mimořádnou schůzi vyvolalo ANO, které odmítá, že by šlo o součást kampaně za zvolení předsedy hnutí Andreje Babiše na Hrad.

„Nikdy jsem nechtěl být hercem v kampani pana poslance Babiše. Ale jeho volební štáb tomu tak chtěl,“ posteskl si ve středu dopoledne ministr kultury Martin Baxa z ODS. „A tak jsme tady my všichni na této zcela zbytečné schůzi, na níž se poslanec Babiš naoko pokusí shodit vládu, přestože dobře ví, že se mu to nepodaří,“ uvedl Baxa. Poslankyně ANO a stínová ministryně kultury Jaroslava Pokorná ho označila za herce v roli ministra kultury a za ochotníka.

Zapomeňte na Babiše, vyzvala koalici poslankyně ANO. Cedule s Babišem zmizely

Nepřítomného Babiše zastoupily v úterý cedule s Babišovou podobiznou před lavicemi poslanců ODS, přímo proti řečnickému pultu s nápisy „Kampáááň“ a s upozorněním na slabou docházku šéfa ANO do Sněmovny.

Ve středu ráno cedule s Babišem zmizely a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček při čtení seznamu omluv oznámil, že je šéf ANO omluven z osobních důvodů.

„Zapomeňte dneska na Babiše. Nechápu, proč ten Babiš vám prostě furt leží v žaludku,“ apelovala na koalici poslankyně ANO Berenika Peštová. Vzbudila rozruch také tím, že se ptala vládní poslankyně Lucie Potůčkové z hnutí STAN na rudé mloky.

„Můžete mi vysvětlit, co to jsou ti rudí mloci? KSČM máte na mysli, ano? Ten komunista, kterého taky budete volit tedy, to je taky rudý mlok, ano?“ ptala se Peštová v narážce na vládní koalicí podporovaného kandidáta na prezidenta Petra Pavla. Potůčková před tím mluvila o tom, že předchozí menšinová vláda ANO a ČSSD se opírala o komunisty, slovy Jiřího Kodeta z Pelíšků o rudé noky. Členy KSČ před rokem 1989 byli Pavel i Babiš.

Do diskuse je stále přihlášených více než čtyřicet poslanců bez přednostních práv, a tak není v tuto chvíli jisté, zda se ve středu poslanci dostanou k hlasování o nedůvěře vládě, nebo se budou muset sejít i ve čtvrtek.

Výsledek je přitom dopředu zřejmý. K vyslovení nedůvěry vládě je potřeba nejméně 101 hlasů poslanců, které ale opozice nemá.

ANO jich má 72, druhé opoziční hnutí SPD 20, zatímco vládní pětikoalice disponuje 108 poslanci a nikdo z vládních řad se k opozici přidat nechce.

Premiér Fiala mluvil o mediálním představení uprostřed voleb

„Nevěřím tomu, že vaším cílem je něco jiného než nějaké mediální představení uprostřed prezidentských voleb, ale nebudu, nebudu vaše jednání hodnotit. Já myslím, že občané si udělají úsudek sami,“ řekl premiér Petr Fiala.

„Už po třinácti měsících naší vlády je vidět ten propastný rozdíl mezi našimi výsledky ve srovnání s tím chaosem a zmatkem a vládou ve prospěch osobních zájmů a střetu zájmů, jaký tu byl před nástupem naší vlády,“ kritizoval premiér předchozí kabinet.

Schillerová kritizovala asociální vládu, Havlíček elitáře

„Státní dluh jste za rok zvýšili o 429 miliard korun,“ vytkla Fialově vládě šéfka poslanců ANO Alena Schillerová. Vláda podle ní neřeší skutečné problémy lidí, je asociální a neakceschopná. Místopředseda Sněmovny za ANO Karel Havlíček kritizoval výši zastropovaných cen elektřiny a plynu. Kabinet označil za vládu promarněných příležitostí a za vládu elitářskou.

Šéf SPD Tomio Okamura napadal vládu, že parazituje na drahotě a inflaci. „Fialova vláda nás chce zatáhnout do války za každou cenu,“ tvrdil také ve svém vystoupení Okamura.